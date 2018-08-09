Opera'ya Kripto Para Cizdanı Erişimi Geliyor!
Opera, masaüstü PC üzerinden kripto para alışverişini kolaylaştırmayı planlıyor!
Opera, geçtiğimiz ay Android tarayıcısı için bir kripto para cüzdanı geliştirmeye başlamıştı. Pozitif geri bildirimler sonrasında Opera kripto para cüzdanı desteğini masaüstü tarayıcısına da genişletmeye karar verdi.
Bu, Opera kullanıcılarını artık masaüstü tarayıcısına bir kripto para eklentisi kurma zorunluluğundan kurtarıyor. Kripto para cüzdanına ait anahtarlarının akıllı telefonların parmak izi tarayıcısı gibi yenilikçi güvenlik önlemlerine emanet edilecek olması da kripto para cüzdanı için parola hatırlama zorunluluğunu da ortadan kaldırıyor.
Opera'nın tarayıcısına bu yeni yeteneği eklemesinin ardından yapmanız gerekenler çok basit olacak: Öncelikle Android cihazınızda kripto para cüzdanına sahip olmak için Opera'nın özel beta sürümüne e-posta adresiniz ile kaydolmanız gerekiyor. İşlemi bu linki kullanarak tamamlayabilirsiniz. Ardından masaüstündeki Opera tarayıcınızı son sürüme güncellemeniz ve tarayıcınızda kripto cüzdan için gösterilecek QR kodunu telefonunuza okutmanız yeterli olacak.
Opera'nın tarayıcı servislerinden sorumlu genel müdür yardımcısı Krystan Kolondra, yeni özelliği "Kripto para alışverişini telefonlar üzerinde kolay ve sorunsuz bir hale getirdikten sonra masaüstü bilgisayarlar için de mükemmel çözümü bulmak istedik." cümlesiyle özetliyor. "Fark ettik ki yeni kripto para teknolojimizi kullanmanın en iyi yolu ona masaüstü kullanıcılarımızın kolaylıkla erişmesini sağlamaktı."
Opera'nın yeni güncelleme tarihi net olarak belli değil ancak Opera geliştiricileri masaüstüne kripto para cüzdanını getirecek güncellemenin çok yakında yayınlanacağını belirtiyor. Yazıda belirttiğimiz gibi kripto cüzdana sahip Opera tarayıcısı Android platformunda halihazırda kullanılabiliyor. Bu linkten e-posta adresiniz ile başvurabilirsiniz.
Doğan Kürşat Aktaş
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın