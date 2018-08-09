Opera'ya Kripto Para Cizdanı Erişimi Geliyor!

Opera, masaüstü PC üzerinden kripto para alışverişini kolaylaştırmayı planlıyor!

Opera'ya Kripto Para Cizdanı Erişimi Geliyor!

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