Oppo, Akıllı Telefon Kamerasını "Baştan" Yeniliyor

Oppo, henüz bir telefona ekleyemediği müthiş kamera teknolojisini MWC'de gösterdi!

Oppo, akıllı telefon kamerasını "baştan" yeniliyor

Okuyucu Yorumları

Toplam 1 Yorum

kayıpsız 5x zum???? Optik zum deseniz daha iyi olur. kamera fikri güzel....

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