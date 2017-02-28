Oppo, Akıllı Telefon Kamerasını "Baştan" Yeniliyor
Oppo, henüz bir telefona ekleyemediği müthiş kamera teknolojisini MWC'de gösterdi!
Oppo, Mobil Dünya Kongresi'nde 5x Dual Camera Zoom olarak adlandırdığı yeni teknolojisini ortaya çıkardı.
Telefonlardaki kamera çıkıntısını ortadan kaldırmayı amaçlayan çift kamera sistemi, yalnızca 5,7mm kalınlığında. Oppo'nun bu sistemi kendi üst seviye telefonlarında kullanma ihtimali oldukça yüksek. Firmaya göre 5x Dual Camera Zoom'da kullanılan prizma ve telefoto lens, kayıpsız 5x zum yapabiliyor.
Oppo, 5x Dual Camera Zoom kamera teknolojisinin İsrailli firma Corephotonics ortaklığında geliştirildiğini söylüyor.
Okuyucu YorumlarıToplam 1 Yorum Giriş Yapın
kayıpsız 5x zum???? Optik zum deseniz daha iyi olur. kamera fikri güzel....