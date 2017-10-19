Oppo F5'in Özellikleri İyice Sızdı
Çinli telefon üreticisi Oppo'nun bir sonraki etkileyici telefonu, özellikleriyle sızdı.
Oppo'nun bir sonraki telefonu F5'ten gelen ilk raporların üzerinden çok zaman geçmedi. Şimdiye kadar hakkında çok fazla bilgiye sahip olamadığımız cihaz, yeni sızıntıda özelliklerini bütünüyle sergiledi.
Sızan yeni bilgilere göre Oppo F5, 6 inç'lik 18:9 1080p (2160 x 1080) IPS ekran, 6GB RAM ve 64GB depolama alanıyla geliyor. Telefonun arka tarafında çift 12MP kamera ve parmak izi sensörü; ön tarafında ise 20MP otomatik odaklanma destekli bir kamera bulunuyor. Kameralarda bulunan "yapay zeka destekli güzellik algılama teknolojisi" iddiaya göre yapay zeka yoluyla yaşınızı ve cinsiyetinizi algılayarak, yüzünüzde en uygun değişiklikleri ve geliştirmeleri yapıyor.
Instagram için kolayca güzelleşmek size yetmiyorsa, telefonun 4.000mAh kapasiteli muazzam pili sizi memnun edebilir. Buraya kadar her şey etkileyici görünse de, Oppo'nun telefonu Micro USB üzerinden şarj oluyor. 2017'nin sonunda piyasaya sürülecek bir telefon için bu biraz garip görünüyor.
Oppo F5'in ilk olarak Asya'da ortaya çıkması, sonrasında Hindistan, Malezya, Myanmar ve Filipinler'e sunulması bekleniyor. Dedikodular doğruysa 26 Ekim'de telefonun resmi tanıtımını görme şansını bulabiliriz.
Zeynel A. Öztürk
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