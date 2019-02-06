OPPO, Find Z Akıllı Telefonunu Tescilledi!
OPPO, Find Z akıllı telefon modelini tescilledi. Find X'in halefi olarak gelecek olan Find Z, Snapdragon 855'e oldukça yakın.
- Ercan Uğurlu
Çinli şirketler birbiri ardına ülkemizde akıllı telefonlarının satışını başlatıyor. Bunlardan biri de kısa bir süre önce satışlarına başlayan Oppo olmuştu. Çinli şirketin geçtiğimiz sene haziran ayında piyasaya sürdüğü Find X modeli her ne kadar o dönem ülkemize gelmemiş olsa da, halefi muhtemelen gelecek. Görünüşe göre Oppo, yeni modelin hazırlıklarına başlamış. Oppo Find X olarak kaydedilen yeni model, muhtemelen Snapdragon 855 işlemci ile beraber gelecek.
Ortaya çıkan rapora göre Oppo, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi'ne Find Z adında yeni bir akıllı telefon kaydı yapmış. 2 Şubat olarak tarihlenen kayda göre, bu bir akıllı telefon. Peki, Find Z'nin Snapdragon 855 işlemci ile çalışacağı fikri nereden doğuyor. O da farklı bir raporda karşımıza çıkıyor.
Kısa bir süre önce, hatta yaklaşık 15 gün kadar önce Oppo'nun "Poseidon" adı verilen gizemli bir akıllı telefonu ortaya çıkmıştı. Geekbench raporlarına dayanan sızıntı, telefonun Snapdragon 855 ile çalıştığını gösteriyordu. Bu testten tek çekirdek skoruyla 3810 puan toplayan Poseidon, çoklu çekirdek performansından ise 10963 puan almayı başarmıştı. Listede Android 9 ile görünen Poseidon'un, henüz kaydedilen Find Z olmaması için hiçbir sebep yok.
Yaklaşmakta olan Mobil Dünya Kongresi'nde bu telefonun akıbetini öğrenmemiz oldukça zor görünüyor. Ancak fuarı takiben Find Z ile ilgili sızıntılar sıklaşmaya başlayacaktır. Fakat öte yandan Oppo'nun MWC 2019'da katlanabilir bir akıllı telefon duyurusu yapılacağı biliniyor. Find Z'yi ise bir süre daha bekleyeceğiz.
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