OPPO ve Xiaomi Telefonlar Exynos İşlemci ile mi Çalışacak?

OPPO ve Xiaomi telefonlar, 2021 yılında Samsung'un Exynos işlemcisinden mi güç sağlayacak?

  • Ercan Uğurlu
OPPO ve Xiaomi Telefonlara Exynos Desteği!

Kore'den gelen yeni raporlara göre Samsung'un Exynos işlemcileri, OPPO, Xiaomi ve Vivo'ya gidiyor. Bu 3 şirketin 2021 yılında piyasaya sürecekleri telefonlarda Exynos işlemcileri görebiliriz.

Samsung, zaman zaman bazı Exynos yonga setlerini diğer üreticilerle paylaşmasına rağmen öncelikle bu işlemcileri kendi Galaxy akıllı telefonlarında kullanıyor. Ancak görünüşe göre gelecek yıl daha fazla akıllı telefonda Exynos işlemciyi göreceğiz.

Raporda yer alan bilgilere göre Samsung'un 5 nm fabrikasyon sürecine dayalı olacak yeni Exynos 1080 işlemcisini Vivo X60 akıllı telefonunda göreceğiz. Öte yandan Samsung da yine Galaxy A cihazlarında bu işlemciyi kullanacak.

Exynos 1080, orta sınıf bir işlemci olmasına karşın içerdiği Cortex-A78 çekirdekleri selef modelden yüzde 20 daha yüksek performans sağlıyor. Ayrıca Mali-G78 grafik yongası da, yüzde 25 daha hızlı durumda. Böylece Exynos 1080'in, Qualcomm Snapdragon 865'ten daha iyi bir performans gösterdiği iddai ediliyor.

Bu iddialara da bakarak, OPPO, Xiaomi ve Vivo telefonlarda Exynos 1080 ve türevi işlemcileri görmemizin kullanıcı nezdinde daha olumlu iz bırakacağını düşünüyoruz. Bu arada Samsung, 2021 yılında çıkacak Galaxy S21 telefonunda da muhtemelen Exynos 2100 yonga setini kullanacak.

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