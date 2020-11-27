OPPO'nun Yeni Ucuz Telefonu OPPO A15 Ortalığı Karıştıracak

OPPO'nun yeni bütçe dostu telefonu OPPO A15, sahip olduğu fiyat ile uygun fiyatlı akıllı telefon kategorisini karıştırmaya geliyor.

  • Ercan Uğurlu
OPPO'nun Yeni Ucuz Telefonu Ortalığı Karıştıracak

Akıllı telefon fiyatlarının artmasıyla beraber tüketiciler daha çok uygun fiyatlı bütçe dostu modellere yönelirken, bu kategoride büyük rekabet bulunuyor. Global çapta Motorola, Xiaomi, Nokia, Samsung, VIVO ucuz telefon pazarında önemli bir rekabet halindeyken, yeni telefon OPPO A15 ise sahip olduğu fiyatla adından bir hayli söz ettirecek gibi görünüyor.

OPPO A15, aslında geçtiğimiz ay tanıtılmıştı ancak global pazara sunulmamıştı. Şimdi ise telefonun İngiltere pazarına sunulacağı açıklandı ve telefonun fiyatının fazlasıyla uygun olmasıyla, bütçe dostu telefon arenasını kızıştıracağına kesin gözüyle bakılıyor.

OPPO A15, İngiltere'de 119 Pound fiyatla satışa sunulacak. Kabaca 215 Dolar olarak etiketlenen telefon, böylece OPPO'nun şu ana kadar piyasaya sürdüğü en ucuz A serisi telefon niteliği taşıyor.

OPPO A15'in bu fiyat ile Moto G9, Xiaomi Redmi Note 9, Nokia 3, Samsung Galaxy A21 ve VIVO Y modellerine önemli rakip olurken, telefonun Türkiye'ye gelip gelmeyeceği şimdilik bilinmiyor.

OPPO A15 Özellikleri Neler?

OPPO A15, üzerinde küçük bir çentik bulunduran 6.52 inçlik HD+ bir ekrana sahip. MediaTek Helio P35 işlemci, 4 GB RAM, 64 GB depolama alanı ve 4230 mAh kapasitesinde batarya içeren OPPO A15, 3 lensli bir arka kamera kurulumuna sahip.

Önde 8 MP ön kameraya yer veren OPPO A15'te 13 MP ana kamera, 2 MP makro ve 2 MP derinlik sensörü yer alıyor. Android 10 işletim sistemiyle çalışan telefonda, microSD kart desteği de yer alıyor.

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