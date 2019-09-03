Oppo'dan 90Hz'lik Bir Telefon Geliyor

Çinli üretici Oppo'nun önümüzdeki haftalar için ilgi çekecek bir telefon daha hazırladığı ortaya çıktı!

Oppo'dan 90Hz'lik Bir Telefon Geliyor

Oppo, Reno 2 serisi orta seviye telefonları daha geçen hafta Hindistan'a ulaştırmıştı. Şimdi ise firmanın başkan yardımcısı Brian Shen, eylülden sonra tanıtılacak bir başka Reno telefonundan ipucu verdi.

Shen, çoğu Çinli üreticinin yetkilisi gibi telefon hakkında bilgileri sosyal platform Weibo'da paylaştı. Gönderide de belirtildiği üzere beklenen telefon, Reno 2 serisinin bir parçası değil ve eylülde gelmeyecek. Yönetici, OnePlus telefonlarındaki (Oppo'nun kardeş şirketi) 90Hz tazeleme hızıyla ilgili bir soruya, bu özelliğin paylaşılacağı ipucunu verdi.

Bir süre önce Çince regülasyon sitesi TENAA'da görünen 5G destekli bir Oppo, bu telefon olabilir. 5G destekli telefon, 20x zum kamera, 3.930mAh pil, 6,6 inç 90Hz ekranla geliyordu.

Oppo'nun telefonları tanıtma hızına bakacak olursak, bu telefon hakkında daha fazla bilgi almak için haftalarca beklememiz gerekmeyecek.

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