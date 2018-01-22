Oreo Galaxy S8 Sürümü Çok Yakında Gelecek
Samsung Galaxy S8 sahiplerinin Android Oreo için bekleyişleri sona ermek üzere. İşte bunun çok net kanıtı!
Samsung Galaxy S8 veya Galaxy S8 Plus kullanıcıları, Android 8.0 Oreo güncellemesinin ne zaman geleceğini uzun zamandır merak ediyor. Yeni bir rapor, kesin bir bilgi içermese de bu bekleyişin yakında sona ereceğini söylüyor. SamMobile'ın Samsung Brazilya web sitesinde fark ettiği kullanma kılavuzundaki detaya göre Oreo'nun gelmesi bir aydan kısa süre içinde gerçekleşebilir.
Daha önce Oreo'nun Galaxy S8 ve S8 Plus'a 2018'in erken aylarında geleceği söylentilerini duymuştuk ve görünüşe bakılırsa bu söylenti de oldukça isabetli. İşletim sisteminin beta sürümü bir kaç aydır test edilmeye devam ediyor.
Android Oreo, geliştirilmiş güvenlik, daha iyi pil ömrü ve bazı bildirimleri diğerlerinden daha önemli hale getirmek için yeni bir sistem de dahil olmak üzere bir çok yeni özellik ve püf noktası ile birlikte geliyor.
Elbette Samsung, bir zamanlar TouchWiz olarak bilinen ve şu anda Samsung Deneyimi olarak anılan görünümü Oreo işletim sisteminin üzerine kendi dokunuşu olarak ekleyecektir, bu yüzden mağazada bazı sürprizler olabilir. Yeni özel işletim sistemiyle Dolby Atmos için destek de geliyor.
Ali Ruhi Öztürk
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