.org'un Çok Tartışılan Satışında Sürpriz Gelişme!

İnternetin kayıt kurumu ICANN, üst seviye alan adlarından .org'un özel sermaye şirketi Ethos Capital'e satışını 30 günlüğüne askıya aldı.
ICANN'ın genellikle kar amacı gütmeyen kuruluşlar tarafından kullanılan .org alan adlarındaki fiyat kısıtlamasını kaldırması, tartışmalara yol açmıştı. .org alan adlarının fiyatının yönetimi, Internet Society (ISOC) tarafından Public Interest Registry (PIR) yoluyla yapılıyor. Fiyat kısıtlamasını kaldırma kararı ise yönetim kurulunun kararı olmadan yapılmıştı.
Bu değişiklik üzerine kararlar ilgili birkaç kişi ICANN'dan ayrıldı ve ISOC'a veya yeni kurulan Ethos Capital'e geçti. Ethos Capital'in yatırımcıları arasında Romney, Perot ve Johnson gibi zengin cumhuriyetçi aileler bulunuyor. Bunun ardından Ethos Capital, Public Interest Registry'yi Internet Society'den bir milyar dolara satın aldı. Özel sermaye şirketi bunun ardından fiyat artışlarını senede yüzde 10 ile sınırlı tutacağını söyledi ve bunun makul olduğunu savundu.
Ethos Capital, şirketleri ve tüketicileri fiyat artışının makul olduğu konusunda ikna etmek için büyük çaba harcasa da, hamlelere karşı tepkiler, internette bir çığa dönüşmeye başladı. Örneğin Electronic Frontier Foundation (EFF) ve diğer kar amacı gütmeyen kuruluşlar, .org alan adının bir özel sermaye şirketine satılmasının, insan hakları kuruluşlarının alan adlarına onları sansürlemek isteyenler tarafından el koyulmasına yol açabileceğini savunuyor.
Bu nedenle ICANN, .org'un satışını 30 gün boyunca duraklattı ve artan endişelerin cevaplandırılmasını istedi.
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