Otonom Taksi Dronlar ile Jetgiller Gerçek Olacak
MWC 2018'de ilk kez ortaya çıkan otonom dron Ehang 184, bizi istediğimiz yere havadan götürmek için hazır!
- Ali Ruhi Öztürk
5G bağlantı teknolojisini kullanarak bir birleri ile iletişim kurabilen otonom dronlar sayesinde Jetgiller yakında gerçek olabilir. MWC'de tanıtılan Ehang 184 adlı tek koltuklu dron, bir yolcuyu istediği yere taşıyabilecek. Dron taksi veya uçan araba diyebileceğimiz bu araç, bir sürücüye ya da pilota ihtiyaç duymadan yolcu taşıyabilecek.
Bu aracın daha önce Dubai'de hava alanı yolcularını taşıması için kullanılması bekleniyordu. Biraz geç de olsa uçan arabalar MWC'ye yetişmeyi başardı. Dron taksilerin 2030'a kadar Dubai'deki tüm taksi kullanımının %25'i olması hedefleniyor. Global System for Mobile Communications Association (GSMA) Program Pazarlama Direktörü Andrew Parker, bu araçların tamamen otomatik olduğunu, ayrıca uzaktan bir uzman tarafından da takip edildiğini açıkladı. Yani Ehang 184 kendi başına yolcu taşıma yetisine sahip, ama güvenlik önlemi olarak bir uzman tarafından yolculuğun gözlem altında olması gerekiyor.
Parker, yakın gelecekte iki koltuklu modelin de geleceğini, bu sayede yolcuların bir pilot ile birlikte uçabileceğini söyledi. Başlangıçta yolcuların daha güvenli hissetmesi için böyle bir önlem alınabilir.
Single European Sky Air Traffic Management Research'in (SESAR) tahminlerine göre 2050'de bir çok Avrupalı kalabalık şehirlerin sakinleri, günde 250 milyon saati havada geçirecek. Bu da günümüz hava yollarının sağladığı rekorun yedi katına denk geliyor.
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