Outings Uygulaması Kapanıyor, Bing'e Ekleniyor
Microsoft, 2017'de büyük ümitlerle yayınladığı uygulamasını kapatmaya, bazı işlevlerini Bing'e katmaya karar verdi!
Microsoft'un "kuluçka makinesi" işlevini gören, şirket çalışanlarının boş zamanlarında oluşturdukları projelere ev sahipliği yapan Microsoft Garage, son birkaç sene içinde bazı ürünler verdi. Bunlar arasında Microsoft Launcher, Earth Lens, Read My World ve fazlası var.
2017'de Garage takımının yayınladığı Outings ise bir seyahat uygulamasıydı. Uygulama, çevrimiçi blog sayfalarındaki ilgili içerikleri bir araya getiriyordu. Firma şimdi uygulamanın "mezun olma" vaktinin geldiğini söyledi. Bir başka deyişle uygulamanın sonu geldi.
Outings, kullanıldığı süre içerinde, gelen geri bildirimlerin de yardımıyla Microsoft'a bilgi ve tecrübe kazandırdı. Geri bildirimlerden kazanılan bilgiler, artık Bing.com ve Bing arama uygulamalarını geliştirmek için kullanılacak. Bu geliştirmeler şimdilik sadece İngilizce ve ABD Bing masaüstü ve mobil sitelerinde bulunacak.
Bu kapsamda Bing hizmetlerinde şu üç yenilik yapılacak:
- Daha gelişmiş bir arama sonuçları arayüzü. Konumlar, daha iyi resimlerle ve açıklamalarla gösterilecek.
- Outings'ten toplanan bilgiler sayesinde aramayla daha alakalı sonuçlar.
- İyileştirilmiş sorgu tetikleme. Arama metnindeki anahtar sözcükler, daha iyi arama sonuçları elde etmeyi sağlayacak.
Microsoft, önümüzdeki aylarda Fransa, İtalya, İspanya ve diğer birkaç ülkeden seyahat içeriği satın almayı planlıyor. Tamamlanan bütünleşme sürecinin ardından iOS ve Android'deki Outings uygulaması, 31 Temmuz'da emekliye ayrılacak. Outings mixed reality uygulaması ise kullanılır durumda kalacak.
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