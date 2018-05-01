Oyun Satışları ile Sony'nin İşleri Dengelendi
Sony'nin işleri, Playstation 4 ve oyun satışlarıyla dengelendi.
Sony'nin son kazanç tablous basit bir gerçeği ortaya koyuyor: Eski CEO'su Kaz Hirai şirketi oldukça iyi bir konumda bırakmış. 31 Mart 2018'e kadar olan dönemde, şirket 8,544 milyar yen (yaklaşık 78,1 milyar dolar) ve işletme geliri ya da kârı 734,9 milyar yen (yaklaşık 6,7 milyar dolar) olarak gerçekleşti. İkinci rakam, geçen sefer kazandığı 2.6 milyar dolara göre büyük bir gelişme. Ancak bu sıçrama beklenmekteydi; Önceki mali yılda, Sony'nin kamera görüntüleme işi 2016 Kumamoto depremleri tarafından sarsılmıştı. Şimdi, bu önemli bölüm tam gücüne geri döndü.
Sony'nin başarısının çoğu, şaşırtıcı olmayan bir şekilde, PlayStation'a atfedilebilir. Şirket, 2017 mali yılında 19 milyon konsol sattı. Bu rakam, 2016'daki 20 milyondan biraz daha az. Ama PlayStation 4'ün beşinci doğum gününe hızlı bir şekilde yaklaştığını hesaba katarsak, bu rakam etkileyici. Sistem, 76 milyonluk bir kullanıcı alt yapısına sahip (muhtemelen an itibarı ile daha da yüksek) ve yakında PlayStation 3'ü geçecek, bu da PlayStation 3'ün yedi yıllık ömrüyle (tabii, teknik olarak hâlâ piyasada) kıyaslanınca inanılmaz başarı. Sony'nin oyun bölümü, 177,5 milyar yen (yaklaşık 1,6 milyar $) ile şirketteki diğer tüm bölümlerden daha fazla kâr elde etti.
H. Hüseyin Öztürk
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