Oyunfor.com ve LEVEL İş Birliği ile Oyunculara Büyük İndirim Kampanyası!

"Oyuncuyu esas alan" dijital platform Oyunfor.com'un LEVEL Dergisi okuyucularına özel kampanyası ile yüzde 20'ye varan indirimler oyun severleri bekliyor.

Oyunculara %20'ye Kadar İndirim Kampanyası!

LEVEL Dergisi'nin Mart sayısını satın alan oyun severler tek seferlik kullanım kodu ile aralarında Origin, Uplay, Steam oyunlarının yanı sıra League of Legends, PUBG, Zula gibi popüler oyunlar ile Apple iTunes, Google hediye kartı, Steam cüzdan gibi ürünlerde tek kullanımlık özel bir indirime hak kazanıyor.

%20 indirimden nasıl faydalanabilirsiniz?

Oyunfor.com'a üye girişi yapın.Satın almak istediğiniz ürünü sepete ekleyin.Sepet sayfasında sağ altta yer alan "Hediye Kodu Gir" alanına LEVEL Dergisi Mart sayısında bulabileceğiniz özel kodu girin.

İndirim kodları hangi ürünlerde geçerli?

LEVEL okuyucuların özel kampanya, Oyunfor'daki tüm içeriklerde %20'ye kadar indirim sağlıyor. Hâlihazırda indirimli ürünler LEVEL okuyucularına özel kod kullanıldığında ek indirim ile satın alınabiliyor. Küçük bir ipucu: FIFA 2020'deki indirim ile 147,20 TL'ye oyunu satın almak mümkün. Bu fiyat, bugüne kadar Türkiye'deki en düşük FIFA 2020 fiyatı.

Tüm indirim oranları:

League of Legends pin'lerinde %15, Fifa 2020, Battlefield 5, Anthem, Sims ve tüm Origin oyunlarında %20, Uplay Rainbow Six Siege, Assassin's Creed, Watchdogs ve tüm Uplay oyunlarında %20, PUBG, Resident Evil serisi, Darksiders ve tüm diğer Steam oyunlarında %20, PUBG Lite %8, Zula %8, Point Blank %8, PUBGM %3, Bethesda oyunlarında %20, Roblox %5, Nintedo oyunlarında %5, Razer hediye kartı %3, Google hediye kartı %2, Apple iTunes hediye kartı %2, Steam Cüzdan %5.

İndirim kullanım koşulları ve geçerlilik tarihi

LEVEL Dergisi'ndeki özel Oyunfor.com indirim kodları, 31 Mart 2020 tarihine kadar geçerlidir ve her kod bir kez kullanılabilir.

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