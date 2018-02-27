Oyunlar Sohbetinizi Bölmesin!
Oyun severlerin beklentilerini dikkate alan Plantronics, konsol oyunlarına özel geliştirdiği kulaklık modeliyle dikkat çekiyor.
Oyun severlerin isteklerine ve kullanım özelliklerine özel üretilen Plantronics kulaklık modelleri RIG 100 HS ve RIG 100 HX, özellikle ekipçe oynanan oyunlarda teknolojisi ve tasarımıyla avantaj sağlıyor. Tek taraflı ses sürücüsü ve mikrofona sahip olan kulaklıklar, oyunlardaki sesleri duyarken dış sesleri de aynı anda duyulmasına imkan tanıyor. Arkadaş ortamında oynanan oyunlarda sağlıklı iletişim için oyundan kopmadan sohbet edeceğiniz kulaklıklar, kendi kitlesini oluşturmuş konsol oyunları için özel olarak tasarlandı.
Konfordan ödün vermeyen tasarımıyla, iskeletin üzerinde bulunan tek ses sürücüsü ve mikrofonuyla gün boyu rahat kullanım imkanı sunan Plantronics RIG 100 HS ve RIG 100 HX, 40mm çapında ses sürücüsüne sahip. Keskin ve net bir ses akışı sağlayan kulaklığın üzerindeki hafızalı köpükten üretilen baş bandı ve kulak yastığıyla, yorgunluğu azaltarak uzun süreli kullanımlara imkan tanıyor.
110 gramlık ağırlığıyla kullanım kolaylığı sunan kulaklıklar, piyasadaki birçok oyun kulaklığından daha hafif. Sağa, sola, yukarı ve aşağı hareket edebilen dört yönlü mikrofona sahip Plantronics RIG 100 HS ve RIG 100 HX, dizüstü bilgisayarlar, cep telefonları, tablet veya 3,5 jak girişli diğer cihazlarla kolaylıkla kullanılabiliyor.
RIG 100HS ve RIG100HX'in KDV dahil satış fiyatları 149 TL'dir.
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