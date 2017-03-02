Oyunlarda en sık rastlanan 5 grafik ayarı!
Oyunlarda çok sık karşımıza çıkan ama pek çoğumuzun ne olduğunu bile bilmediğimiz, 5 önemli grafik ayarını açıklıyoruz!
Konsol oyunlarının aksine PC oyunlarında sayısız grafik ayarıyla karşılaşıyoruz. Bu ayarların her biri genellikle görsel kaliteyi artırırken, saniyedeki kare sayısını bir miktar düşürüyor. Ancak her oyun, hangi ayarın ne yaptığını bizlere söylemeyebiliyor. İşte oyunlarda en sık rastlanan 5 ayar ve oyununuza etkisi.
Çözünürlük (Resolution)
Eski CRT monitörlerin aksine şimdiki LCD monitörler, "doğal çözünürlük" adında ideal bir çözünürlüğe sahipler. Dolayısıyla oyunları bu çözünürlükte oynamanız, daha net görüntüler sunacaktır. Ancak örneğin 1920x1080 çözünürlük, ekran kartınız ve oynadığınız oyun için fazla geliyorsa daha iyi bir performans için çözünürlüğü düşürmeniz gerekebilir. Örneğin oyun içerisinde 1024x768 çözünürlüğüne geçtiğinizde ekran kartınız her kare için 2 milyon piksel yerine sadece 768 bin piksel işleyecektir. Bu durumda monitörünüz, kendisine gelen daha küçük resmi genişletecektir. Bu, kalitede bir miktar kayıp yaşamanız, görüntülerin bir miktar bulanıklaşması anlamına geliyor.
Dikey eşitleme (vertical sync/VSync)
VSync, işlenen kare sayısının monitörünüzün tazeleme oranıyla eşitlenmesi demektir. Örneğin çoğu LCD monitör, 60Hz tazeleme oranına sahiptir, bunun anlamı monitörün en fazla 60FPS gösterebildiğidir. PC'niz saniyede 100 kare işlese bile monitörünüz bunların 60'ını gösterecektir. Bu durumda PC'niz boşa güç harcıyor demektir. Dahası bu durum, "yırtılma" ("tearing") adı verilen efektin de ortaya çıkmasına neden olabilir.
Vsync, sözkonusu yırtılma efektini ortadan kaldırır. Ancak Vsync'nin de yol açtığı sorunlar var. Örneğin zaman zaman FPS'nizi yüzde 50'ye kadar düşürebilir ve fare, klavye girdilerinde gecikmeye neden olabilir.
Bilgisayarınız oyunda 60FPS'den çok daha fazlasını sunabiliyorsa VSync'i açmak yırtılma efektini azaltabilir. Anack 60FPS'ye ulaşmakta zorlanıyorsanız, alacağınız FPS'nin düşmesi ve girişlerinizin gecikmesi muhtemel.
Doku filtreleme (texture filtering)
Bilinear filtering, trilinear filtering ve anisotropic filtering, oyundaki dokuların daha keskin görünmesini sağlayacak doku filtreleme yöntemleridir. En iyi sonucu anisotropic filtering (veya AF) verecektir ancak bu seçenek, diğerleri arasında en çok donanımsal güce ihtiyaç duyanıdır.
Antialiasing
Aliasing, çizgilerin çentikli görünmeye başladığında ortaya çıkan görüntüye verilen isimdir. Örneğin bir duvarın köşesine baktığınızda onun kat kat görünmeye başladığını fark edebilirsiniz. Antialiasing ise, bu etkiyi azaltmakta kullanılan yöntemlere verilen isimdir. Küçük ve yüksek çözünürlüklü bir monitörünüz varsa 2x antialiasing size yeterli olacaktır. Büyük ve düşük çözünürlüklü monitörlerde piksellenmeyi azaltmak için daha yüksek antialiasing'e ihtiyacınız olacaktır.
Ambient occlusion (AO)
Ambient occlusion, 3 boyutlu sahnelerdeki bir aydınlatma yoludur. Oyun motorlarında geometrik nesnelere ışık tutan tipik ışık kaynakları bulunur. Ambient occlusion, ışığın yüzeylere çarptıktan sonra nasıl yayılacağını hesaplamaya çalışır. AO, oyuna yumuşak, gerçekçi gölgeler ekleyecektir.
Bu seçenek oyunlarda SSAO (screen space ambient occlusion), HBAO (horizon-based ambient occlusion) veya HDAO (high-definition ambient occlusion) olarak görünebilir. SSAO, performansı fazla düşürmez ve en isabetli aydınlatmayı sunar. HBAO, Nvidia kartlar tarafından kullanılır, HDAO ise AMD'nin aydınlatma yöntemidir ve SSAO'ya benzerler.
Zeynel A. Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın