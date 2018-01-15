Özel test: Orta segment 7 akıllı cep telefonu!

Kaliteli akıllı telefonların aşırı pahalı olmaları gerekmiyor. CHIP bu ay bütçe dostu 7 cep telefonunu yarıştırdı!

Uygun fiyatlı akıllı telefonlar

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