Özel test: Orta segment 7 akıllı cep telefonu!
Kaliteli akıllı telefonların aşırı pahalı olmaları gerekmiyor. CHIP bu ay bütçe dostu 7 cep telefonunu yarıştırdı!
Sosyal medya ve reklamlarda abartıldığının aksine, Apple ve Samsung amiral gemilerinin dışında da birçok üstün akıllı telefon mevcut. En fazla 350 euro fiyata sahip, fakat fiyat/performans oranı azımsanmayacak 7 cihazı test ettik. Hepsi Android 7 işletim sistemi ile gelen bu akıllı telefonlar şaşırtıcı sonuçlara imza attı.
Adaylarımız şunlar: Test birincisi Huawei P10 Lite (290 Euro), HTC 10 evo (350 Euro), fiyat tavsiyemiz Motorola Moto G5 Plus (260 Euro), ZTE Blade V8 (230 Euro) ve Sony Experia XA1 (270 Euro). Finlandiya menşeli firma Nokia'nın ise ilk Android cihazı Nokia 6 (250 Euro) ise şirketin cep telefonundaki haklı ününü biraz sarsıyor.
Tutuş: Orta segmentte sağlam kasa
Testimize katılan çoğu cihaz sağlam bir tutuşa sahip: ucuz plastik yerine metal, cam ve keskin işçilikle karşılaşıyoruz. Fiyat segmenti kendini yalnızca Motorola ve ZTE modellerinde gösteriyor. Tüm cihazlar 5 inç ekran sınıfında olduğu için boyut ve ağırlık bakımından da benzer ölçülere sahip. Kalınlıkları 7 ila 10 milimetre arasında değişiyor. Böylece ince tasarım açısından üst sınıf cihazlardan çok farklı değiller.
Daha önce de belirttiğimiz gibi, tüm cihazlar Android 7.0 veya 7.1.1 (Nokia) sürümüyle geliyor ve yeni sistemin veri sıkıştırma, geliştirilmiş ergonomi ve VR desteği gibi yepyeni özelliklerinden faydalanıyorlar. Bu cihazlara daha sonra güncelleme gelip gelmeyeceği ise kesin değil. Cihazına Android 8 sözü veren tek firma ise Nokia.
Performans: İşlemciye bağlı
Testimizdeki adayların çoğu gayet akıcı. En ağır uygulamaları ve oyunları bile sorunsuz olarak çalıştırıyor. Diğer taraftan çoklu görevlerde test masamızı işlemci açısından iki ayrı bölgeye ayırdık. Bellek tarafında tüm cihazlar 3 veya 4 GByte (Huawei) ile donatılmış. Güçlü modeller (Huawei ve HTS) Qualcomm Snapdragon ve HiSilicon Kirin işlemciyle gelirken Nokia ve ZTE cihazlar ucuz diyebileceğimiz 1.4GHz yongalara sahip. Sony Xperia üzerindeki MediaTek MT6757 (2.3 GHz) bile kağıt üzerinde yüksek saat frekanslarına sahip olması gerekirken günümüz Snapdragon çiplerinin gerisinde kalıyor. İşlemcinin zayıflığı özellikle Nokia'nın cihazında kaydırma işlemindeki takılmalardan anlaşılıyor. Neredeyse pahalı diyebileceğimiz Moto G5 ile Motorola, bu işin nasıl yapılacağını hakkıyla göstermiş.
Konfigürasyon: Basit ama işlevsel
Cihazlardaki boş bellek, Huawei P10 Lite üzerindeki 20.4GByte'tan HTC 10 evo üzerindeki 24.5 GByte'a kadar değişiklik gösteriyor. Bu nedenle tü cihazlarda uygulamalar için yeterli boş alan var, ayrıca SD kart ile genişletilebiliyorlar. Yine tüm cihazlar modern nano SIM'leri kullanıyor. Hatta Huawei, Motorola ve ZTE modelleri çift SIM olanağı sunuyor. Bluetooth, WLAN ve NFC özellikleri ise standart. Sadece ZTE Blade V8 modelinde NFC yongasına gerek duyulmamış. Ancak güncel WLAN standardı olan 802.11 ac tüm cihazlarda mevcut değil: Motorola, ZTE ve Sony hala eskide kalmış n standardını destekliyor. LTE desteği ise Nokia (150Mbit/sn) dışında tüm cihazlarda 300Mbit/sn hızında. PC ve şarj bağlantısı açısından tüm cihazlar hala USB 2.0 arayüzünde kalmış. Huawei, Motorola, Nokia ve ZTE hala klasik Micro-USB soketini kullanıyor. Diğer taraftan HTC ve Sony çoktan Type C arayüzüne geçmiş durumda; ancak bu potansiyeli okuma hızlarında kullanamıyorlar. HTC dışındaki tüm cihazlar kulaklık girişinde standart 3.5 mm jak kullanıyor.
Batarya: İyi, hatta muhteşem çalışma süresi
En uzun süre dayanan batarya, fiyat/performans ödülü alan Moto G5 Plus üzerinde bulunuyor. İnternet bağlantısı açıkken 10:12 saat boyunca kullanılabiliyor. Bu açıdan Apple iPhone 7 veya Samsung Galaxy S8'den daha üstün bir bataryaya sahip. Diğer modellerde de 7,5~10 saat arası değişen kabul edilebilir çalışma süreleri mevcut. Sadece HTC evo 10 modeli, testteki en güçlü bataryaya sahip olmasına rağmen 6 saati zar zor görebildi. Nokia ve ZTE cihazlar dışındaki tüm akıllı telefonlar hızlı şarj işlevine sahip ve Sony dışında tümü uygun bir kablo ve hızlı şarj adaptörü ile geliyor. Bu fonksiyon sayesinde akıllı cihaza birkaç dakika içinde birkaç saat dayanacak kadar şarj kazandırmak mümkün.
Ekran: Şaşırtıcı derecede iyi
Görüntü derecelendirmesinde test birincimiz Finli Nokia 6 en yüksek puanı aldı: 5.5 inç ekranı, 1080x1920 çözünürlük ve 530.6 cd/m2 ışık gücü ile rakiplerini gölgede bırakıyor zira iyi modeller bile ortalamada 450~500 cd/m2 seviyesinde kaldı. Bu güçlü parlaklık, özellikle güneşli havalarda kendini gösteriyor. Nokia 6'nın kontrast ve renk değerleri de gayet ikna edici. Diğer taraftan rakipleri de hiç fena değil: Tüm cihazlarda gayet iyi bir kontrast ve renk benzetimi mevcut. HTC ayrıca 1440x2560 ekran çözünürlüğünü 5.5" ekranda sunuyor. Teste giren cihazlardan sadece Sony modeli 5" ekranda 720x1280 ile hayli düşük kaldı.
Kamera: Kalite ortalama seviyede
Testimiz, kamera konfigürasyonunda çok parlak sonuçlar görmedi. Birçok kullanıcı için akıllı telefon, dijital fotoğraf makinesinin yerini çoktan almış durumda. Maalesef Sony Xperia XA1, 22.9 megapiksel kamera yongasının ve en düşük (0.6 saniye) deklanşör gecikmesinin tersine düşük bir kalite sunuyor. Xperia ile çekilen fotoğraflar bol miktarda renk gürültüsü içeriyor ve nispeten sönük. Test birincimizin deklanşöre basması ve fotoğrafı kaydetmesi arasında 0.77 saniye gibi bir süre geçti ve bu cihazda bile kamera "tatmin edici" seviyede kaldı. Yine de doğru ışık koşullarında gayet memnun edici sonuçlar elde ediyor. Motorola, Nokia ve ZTE modelleri de Huawei ile aynı seviyede. Sadece HTX 10 evo modeli "iyi" seviyeye ulaşabildi. Dipnot olarak bu cihaz su altında da (su geçirmez kılıf ile) fotoğraf çekebiliyor. HTC ve Motorola modelleri 4K video işlevine sahip ve cihazda yeterli depolama mevcut olduğu sürece 3840x2160 çözünürlüğünde video kaydedebiliyor. Diğer 4 model Full-HD çözünürlükte (1080p) kayıt yapıyor; bu da çoğu kullanıcı için makul ve depolama tarafında cihaza çok yük bindirmiyor.
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