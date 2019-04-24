P30 Pro'nun "Periskop" Kamerası Nasıl Çalışıyor?

Huawei P30 Pro'nun 5x optik zum yapabilen kamerasının detayları, telefonun parçalarına ayrılmasıyla göründü!

Oynat "Periskop" kamera nasıl çalışıyor? Huawei P30 Pro'nun 5x optik zum yapabilen kamerasının detayları, telefonun parçalarına ayrılmasıyla göründü!

Samsung'un katlanabilen telefonu Galaxy Fold, yenilikleri kadar sorunlarıyla gündemi meşgul ederken Huaewi P30 Pro, dörtlü kamerasının yetenekleriyle konuşuluyor. Bir YouTube kanalında yapılan inceleme, telefonun kamera sisteminin nasıl çalştığını gözler önüne serdi.

YouTube kanalı JerryRigEverything'in paylaştığı videoda Huawei P30 Pro'nun 5x optik zum ve 50x dijital zum sunan ilginç kamerasının nasıl çalıştığı görünüyor. Lens dışarı doğru çıkıntı yapmak yerine açılı duruyor ve periskop stili bir ayna, ışığı sensöre yansıtıyor. Videoda ilgili bölümü görmek için 6. dakikaya atlayabilirsiniz.

Videoda sadece periskop kamera modülünün nasıl çalıştığı incelenmiyor, ekran içi parmak izi tarayıcısı da yakından gösteriliyor.

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