Pablo Escobar'ın Kardeşinden Katlanan Telefon

Henüz istenen seviyeye gelmeyen katlanabilen telefonlar, telefon sektöründe yaygın olarak "bir sonraki büyük şey" olarak kabul ediliyor. Doğmakta olan bu pazardan payını almak isteyen suç örgütü lideri Pablo Escobar'ın kardeşi, Escobar Fold 1 ile piyasaya girmeye hazırlanıyor.
Sıra dışı ürünleriyle ve iddialı açıklamalarıyla tanınan Roberto Escobar, bu sene (Elon Musk'ın da ilham aldığı) bir alev püskürtücüsü tanıtmıştı. Şimdi gözünü katlanabilen telefon piyasasına diken Escobar, sadece 349 dolarlık bir katlanan telefon üretebileceğini iddia etti.
7,8 inçlik katlanabilen AMOLED ekrana sahip olan Escobar Fold 1, 1920x1444 çözünürlük sunuyor ve ortasından dışa doğru ikiye katlanıyor. Escobar, ekranın "özel bir plastikten" üretildiğini ve "Samsung Galaxy Fold'dan daha sağlam" olduğunu iddia ediyor.
Snapdragon 855 yonga setiyle gelen cihazda 8GB RAM ve microSD ile genişletilebilen 512GB depolama alanı bulunuyor. 16MP ana kamera ve 20MP ikincil kamerayla gelen cihazın arkasında "Escobar Inc" logosu bulunuyor.
Fold 1, Escobar Inc'in web sitesinde ön siparişe açılmış durumda. Tabi bu fiyata gerçekten katlanabilen bir telefon alabileceğinize inanmadan önce birkaç kez düşünmenizde ve iyi bir araştırma yapmanızda fayda var.
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