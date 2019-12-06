Pablo Escobar'ın Kardeşinden Katlanan Telefon

Suç örgütü lideri Pablo Escobar'ın kardeşi, size 350 dolarlık bir katlanan telefon satmak istiyor!

Pablo Escobar'ın Kardeşinden Katlanan Telefon

Henüz istenen seviyeye gelmeyen katlanabilen telefonlar, telefon sektöründe yaygın olarak "bir sonraki büyük şey" olarak kabul ediliyor. Doğmakta olan bu pazardan payını almak isteyen suç örgütü lideri Pablo Escobar'ın kardeşi, Escobar Fold 1 ile piyasaya girmeye hazırlanıyor.

Sıra dışı ürünleriyle ve iddialı açıklamalarıyla tanınan Roberto Escobar, bu sene (Elon Musk'ın da ilham aldığı) bir alev püskürtücüsü tanıtmıştı. Şimdi gözünü katlanabilen telefon piyasasına diken Escobar, sadece 349 dolarlık bir katlanan telefon üretebileceğini iddia etti.

Escobar Fold 1 foldable smartphone TV advertisingEscobar Fold 1 foldable smartphone TV advertising
Only $349 Buy now Pablo Escobar's brother's company Escobar Inc Official video of the foldable smartphone Photography: Alexandr "Schlezzz" Schlezinger Models: Kristina Yakimova (Miss Playboy Russia 2017), Anna Bellis, Ksenia Wegner, Jenya Belaya, Stella Mikhailora, Venera Gudkova and Kristina Makarova Videography: Anton Vlasenko Voice over: Clint Morrison Make-up artists: Sophia Petrova, Ekaterina Fedina, Kate Les and Anna Lavrenteva Shot in Moscow, Russia by Escobar Inc official.

7,8 inçlik katlanabilen AMOLED ekrana sahip olan Escobar Fold 1, 1920x1444 çözünürlük sunuyor ve ortasından dışa doğru ikiye katlanıyor. Escobar, ekranın "özel bir plastikten" üretildiğini ve "Samsung Galaxy Fold'dan daha sağlam" olduğunu iddia ediyor.

Snapdragon 855 yonga setiyle gelen cihazda 8GB RAM ve microSD ile genişletilebilen 512GB depolama alanı bulunuyor. 16MP ana kamera ve 20MP ikincil kamerayla gelen cihazın arkasında "Escobar Inc" logosu bulunuyor.

Fold 1, Escobar Inc'in web sitesinde ön siparişe açılmış durumda. Tabi bu fiyata gerçekten katlanabilen bir telefon alabileceğinize inanmadan önce birkaç kez düşünmenizde ve iyi bir araştırma yapmanızda fayda var.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Günün En çok Okunanları
PlayStation 25 Yaşında: İşte Unutulmayanlar!
ASUS ROG Zenith II Extreme Rekor Kırdı
Snapdragon 7c ve Snapdragon 8c Tanıtıldı
LG'den İzmir'e Geleceğin Mağazası
Google Maps, Aydınlık Sokakları Gösterecek

 

 