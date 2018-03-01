Panasonic, MWC 18'de Toughpad FZ-M1'i Tanıttı!
Panasonic Mobile World Congress'te Toughpad FZ-M1 termal görüntüleme tabletini tanıttı.
Panasonic Mobile World Congress'te hareket halindeyken görüntüleri yakalayıp işlemek için tasarlanan Panasonic Toughpad FZ-M1 termal görüntüleme tabletini duyurdu. FLIR Lepton mikro termal kamerayla donatılmış kullanışlı 7 inç tablette Windows temeli bulunuyor. Böylece sahadaki çalışanlar oldukları yerde hatasız termal görüntüleri yakalayıp işleyebiliyor, aynı iş hattının başka uygulamalarıyla birleştirebiliyor ve görüntülere QR kodu gibi üst veri içerikleri ekleyebiliyor.
Çok yönlü, yapılandırılabilir kurulum ve termal kamerası sayesinde güçlü, sağlamlaştırılmış Panasonic tablet birçok kurumsal sektör ve uygulama için uygun bir çözüm sunuyor. Isı takip uygulamasıyla itfaiye, acil servis ve savunma sektörünün yanı sıra termal görüntüleme üretim hattı kontrolü ve kalite güvencesi için imalat, kamu ve saha hizmetleri için bakım ve onarım ve varlık yönetimiyle teşhis için petrol ve doğalgaz, havacılık, otomotiv ve inşaat sektörlerinde kullanılıyor.
Termal görüntüleme uygulamaları Panasonic tarafından tasarlanmış olup gücünü 20 yıldır kusursuz donanım ve yazılım çözümlerini sağlamasından alıyor. Standart ve Profesyonel (ek lisans) yazılım seçenekleriyle kullanıcılar yüksek veya düşük termal noktaları ölçebiliyor, hareketsiz görüntü yakalayabiliyor veya film kaydedebiliyor ve resimlere QR kodları gibi üst veri ekleyebiliyor. Bu ek veri işlevselliği, görüntülerin Panasonic Toughpad tabletin yeteneklerini ve bağlanırlığını kullanan aynı iş hattına ait birçok uygulamayla entegre olmasına imkân sağlıyor.
FLIR Lepton mikro termal kamera 160x120 termal çözünürlük sunarken artı veya eksi 5 derece farkla birlikte -20 ile 400 °C arasındaki sıcaklıklarda görüntü oluşturabiliyor.
Panasonic Toughpad FZ-M1 tablet, Windows 10 Pro işletim sistemi ve Intel Core'un 6.Nesil veya Atom Core işlemcisi sayesinde çoklu görev ve yüksek performans sağlıyor. Saha çalışanları için 8 veya 16 saat seçeneklerine sahip batarya ömrü ve cihaz kapanmadan batarya değiştirme imkânı sunuyor. Güneş ışığında okunabilen ekranı stylus kalem ve dokunmatik panelin yanı sıra eldiven ile de kullanım fırsatı sunuyor.
Esnek yapılandırma seçeneklerine sahip olan cihaz ihtiyaca göre Barkod okuyucuyla, Seri yuvayla, 4G ve Akıllı kartla yapılandırılabiliyor. Her yönüyle sağlamlaştırılmış olması ve fansız tasarımı, 180 cm'ye varan yüksekliklerden düşmeye dayanıklı ve IP65 derecesine sahip olmasına rağmen cebe sığacak kadar kompakt ve hafif olduğu anlamına geliyor.
Panasonic Mobil Bilişim Çözümleri Pazarlama Genel Müdürü Jan Kaempfer görüşlerini şu şekilde dile getirdi: "FLIR termal görüntüleyiciye sahip Toughpad FZ-M1, Panasonic'in pazarının öncüsüsağlamlaştırılmış mobil bilişim cihazlarını ve kurumlardaki mobil işgücünün ihtiyaçlarını bir araya getirerek kalıpların dışında, pratik kurumsal uygulamalar ürettiğinin bir başka göstergesidir. Demiryolu vagonlarının klima birim verimliliğini kontrolden otoyoldaki yıpranma ve aşınmaları ölçmeye, geniş çaptaki kurumsal uygulamalarla kıyaslandığında bu uygulamanın başarılı bir geçmişi bulunuyor".
FLIR Endüstriyel Kurumsal Birim Başkanı Frank Pennisi konuyla ilgili "FLIR mikro termal kamerayla donatılmış, sektörünün lideri tabletiyle Panasonic'in 'FLIR ile termal' iş ortaklığına katılması bizi çok mutlu ediyor. Panasonic Toughpad FZ-M1 ile Panasonic sağlamlaştırılmış tablet müşterilerine eşsiz yetenekler sunuyor. Daha çok insanın termal görüntülemeyi ve Dünya'nın Altıncı Hissi'ni keşfetmesini dört gözle bekliyoruz" dedi.
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