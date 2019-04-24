Park Halindeki Tesla Böyle Yandı!

Tesla'nın elektrikli otomobillerinden Model S'in otoparkta kendiliğinden yandığı görüntüler, endişe saçtı!

Park Halindeki Tesla Böyle Yandı!

Tesla'nin elektrikli otomobili Model S'in kendi kendine yandığını gösteren video, korkuya neden oldu.

İlk başta Çince sosyal platform Weibo'da paylaşılan video, daha sonra Twitter'da da yaygın biçimde paylaşılmaya başlandı. Reuters'a göre Tesla Model S, Şanghay'daki bir otoparkta alev aldı. Yangının neden çıktığı henüz bilinmiyor ancak Tesla'nın durumu incelemek için bir takımı görevlendirdiği söyleniyor. Videoda park halindeki aracın altından dumanlar geldiği, ardından bir anda bütün aracın alevler içinde kaldığı gözleniyor. Video kısa, ancak yandaki araçların da yangından hasar gördüğünü tahmin etmek zor değil.

Tesla, Reuters'a yaptığı açıklamada durumu incelemek üzere bir takımı anında gönderdiklerini söyledi. Firma, "şu ana kadar öğrendiğimiz kadarıyla kimseye zarar gelmedi," dedi.

Reuters'a göre 2013'ten bu yana en az 14 Tesla modelinde yangın çıktı. Bu yangınların çoğu yaşanan bir kazadan sonra, muhtemelen pilin hasar görmesiyle çıktı. CEO Elon Musk, Tesla'ların yangın riskinin içten yanmalı araçlara göre daha düşük olduğunu söylemişti. Ancak lityum iyon piller bir kez yanmaya başladıklarında, söndürülmesi daha zor olabiliyor.

Tesla videoda görünen otomobili inceleyene kadar olayla ilgili bir sonuca varmak mümkün olmayacak gibi görünüyor.

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