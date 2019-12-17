PC Üzerinden Telefonla Konuşmak Artık Mümkün!

Microsoft'un Android'li telefonunuza PC'den ulaşmanızı sağlayan uygulaması, şimdi PC üzerinden telefonla konuşmanıza da izin veriyor!

Your Phone'a Çağrı Yapma İşlevi Geldi!

Microsoft'un özenle yeni işlevler eklediği, Android ile PC'nizi bağlayan Your Phone uygulaması, artık PC'nizden telefon araması yapmanıza da izin veriyor.

Bir süredir test edilen "Calls" işlevi, çağrıları PC'den telefona aktarma gibi faydalı yeteneklerle geliyor. İşlev, Android 7.0 ve üzerini çalıştıran tüm telefonlara dağıtılmaya başlanmış durumda (şimdiye kadar sadece bazı Samsung Galaxy modellerine açıktı). iOS ise bir süre daha bekleyecek gibi görünüyor.

İşlevin duyurusu yapılmış olsa da, "kademeli" olarak dağıtılacağının altı çiziliyor. Yani PC'den çağrı yapma işlevi, henüz herkese ulaşmış olmayabilir. İşlevi alabilmek için Windows 10 Mayıs 2019 güncellemesini yüklemiş olmak ve elbette Your Phone uygulamasının en son sürümüne güncellemek gerekiyor.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Ünlü e-ticaret devi Türkiye'de!

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Günün En çok Okunanları
Chrome, Android'de Yanlışlıkla Veri Sildi!
Yeni Mercedes-Benz GLA Tanıtıldı
Sıvı Nitrojenle Soğutulan AMD Ryzen 9 3900X'den Rekor
Sosyal Medyanın Avantajları ve Dezavantajları
2019'da İnternette Zararlı Yazılımlar Arttı

 

 