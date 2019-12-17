PC Üzerinden Telefonla Konuşmak Artık Mümkün!

Microsoft'un özenle yeni işlevler eklediği, Android ile PC'nizi bağlayan Your Phone uygulaması, artık PC'nizden telefon araması yapmanıza da izin veriyor.
Bir süredir test edilen "Calls" işlevi, çağrıları PC'den telefona aktarma gibi faydalı yeteneklerle geliyor. İşlev, Android 7.0 ve üzerini çalıştıran tüm telefonlara dağıtılmaya başlanmış durumda (şimdiye kadar sadece bazı Samsung Galaxy modellerine açıktı). iOS ise bir süre daha bekleyecek gibi görünüyor.
İşlevin duyurusu yapılmış olsa da, "kademeli" olarak dağıtılacağının altı çiziliyor. Yani PC'den çağrı yapma işlevi, henüz herkese ulaşmış olmayabilir. İşlevi alabilmek için Windows 10 Mayıs 2019 güncellemesini yüklemiş olmak ve elbette Your Phone uygulamasının en son sürümüne güncellemek gerekiyor.
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