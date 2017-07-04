PC'nizi Samsung Telefonun Parmak İzi Okuyucusu İle Açın
Neredeyse tüm güncel Galaxy telefonlar artık Windows Hello'yu destekliyor; işte bu özellikten faydalanmanın yolu!
Yeni bir Samsung telefonunuz ve Windows 10 bilgisayarınız mı var? Öyleyse hayat sizin için biraz daha kolay hale gelecek. Samsung, Flow uygulamasını güncelleyerek Android Marshmallow veya üstü ile çalışan Galaxy telefonlarda (S6, S7 ve S8) bulunan parmak izi okuyucularını sadece Galaxy TabPro S'nin kilidini açmaktan öteye taşıdı ve Windows Hello'yu desteklemeye başladı. Bu uygulama sayesinde Galaxy telefonunuzun parmak izi okuyucusunu kullanarak PC'nizin kilidini açabilirsiniz.
Ayrıca Flow bundan sonra eğer bildirimlerini sık sık kontrol ederseniz size çok daha yardımcı olacak. Uygulama artık tüm Windows 10 bildirimlerini telefonunuzla senkronize edebiliyor, daha önce sadece Samsung PC'lerin bildirimlerini görebiliyordunuz. Bu güncelleme sayesinde bilgisayar başındayken telefonunuza gelen bildirimleri de kaçırmayacaksınız.
Google Play'den indirin: Samsung Flow
Ali Ruhi Öztürk
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