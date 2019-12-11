Phil Spencer'dan Büyük Xbox Scarlett Sürprizi!

Merakla beklenen Xbox Project Scarlett'ın resmi olarak raflarda yer almasına halen bir yıl var ancak yeni nesil konsol, görünüşe göre şimdiden, en az bir kişinin oturma odasında yerini almış durumda. Eğer bu kişinin kim olduğunu merak ediyorsanız, cevap tabii ki Xbox lideri Phil Spencer.
Spencer, Twitter üzerinde yaptığı açıklama ile şimdiden yeni Xbox'ı evine götürdüğünü ve kendisinin "ana konsolu" olduğunu söyledi. Daha ilgi çekici olan kısım ise, Spencer'ın yeni nesil donanım üzerinde oyunlar oynayabilmesi, Elite Series 2 kontrol kolunu kullanması ve "topluluk ile bağlantılı" olması.
Yine de Spencer'ın kullandığı donanımının önümüzdeki yıl karşılaşacağımız ile tamamen aynı olması pek olası gözükmüyor ve gelişim aşamasında tasarım ve performans için pek çok değişiklik yapılacağı tahmin edilebilir. Ayrıca Spencer'ın odasında tamamlanmış bir "Xbox Spencer" sürümüne sahip olmadığı da kesin. Şu anda var olan bilgilerde cihazın durumu hakkında bir şey bulunmuyor ve sadece donanım iskeletinden oluşuyor olması bile mümkün.
Yine de konsolun beklenilenden daha ileri bir gelişim aşamasında olmasının iyi bir haber olduğu kesin.
Kotaku'dan Jason Shreier sayesinde, Microsoft'un tüm yeni nesil oyunları oynayabilecek daha düşük özellikli bir konsol üzerinde de çalıştığını biliyoruz. Project Lockhart, disksiz bir konsol olacak ve Xbox One S All-Digital Edition ile başlayan akımı sürdürecek. Ancak Kotaku'nun kaynakları, bu konsolun Microsoft'un şu anda sunduğu disksiz kutudan çok daha güçlü olacağını ve var olan nesildeki tüm oyun konsollarından daha hızlı bir CPU ve bir SSD ile sunulacağını söylüyor.
Görünene göre Microsoft henüz bu disksiz konsolu duyurmak için hazır değil. Ancak yeni Xbox'ın şimdiden firmanın lideri tarafından test ediliyor olması sebebiyle, Project Scarlett'a göz atmak için çok uzun bir süre beklemeyeceğimiz söylenebilir.
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