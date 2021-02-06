Philips 243B1JH Monitörü ile Tüm Bağlantılar Tek Noktaya Geliyor

Bir çalışma istasyonu basit, rahat ve düzenli olmalı. İşte bu yüzden Philips monitörlerinin USB dock istasyonu, masanın üzerinde kolay, tam ve yayıntısız bağlantılar için evrensel port replikasyonu sunuyor. Philips 243B1JH, hem USB-C hem USB-A portu sunan tek bir kabloya sahip, hibrit USB dock istasyonu sağlıyor. USB-C, kolay, tek kablolu kenetlemeyi, hızlı veri iletimini ve bir diz üstü bilgisayarı, tableti ve hatta akıllı telefonu doğrudan monitörden şarj etmeyi sağlayan (100 W'a kadar güç temini ile) ince, tersine çevrilebilir bir konektör. DisplayLink destekleyen USB-A, yeni ve USB-C'ye sahip olmayan eski cihazlarda ekran bağlantısı işlevselliğini etkinleştiriyor. Ama daha da fazlası var: Dahili RJ-45 Ethernet, daha fazla veri güvenliği sağlıyor ve DisplayPort çıkışı kolay 'daisy chain' zincir kurulumlarını mümkün kılıyor. DisplayPort çıkışı, bilgisayara bağlı Philips 243B1JH'ye tek bir kabloyla diğer yüksek çözünürlüklü ekranları bağlamayı mümkün kılar. Böylece kablo yayıntısı olmadan, derli toplu bir masa üstü yaratmaya yardımcı oluyor: düzenli bir alan, aynı şekilde düzenli bir zihni güçlendiriyor ve yansıtıyor. 243B1JH, kablo yönetimi sağlayan, yükseklik (150 mm), eğme (-5/30°), dönme (-180/180°) ve 90° pivot ayarlarına sahip ergonomik bir stand da sunuyor.
Performans ve güvenlik
Philips 243B1JH, görüntüleme deneyimini optimize ediyor. 178°/178° geniş görüntüleme açılarını ve canlı renklere ve yüksek renk doğruluğuna sahip keskin görüntüleri garantileyen Full HD (1920 x 1080 piksel) bir IPS paneline sahip. Bu, özellikle tek bir monitörde ekip çalışması yapıldığı zaman şart: Görüntü reprodüksiyonundan ödün vermeden, ekranı neredeyse her açıdan kusursuz şekilde görüntülemek mümkün. Daha konforlu bir görüntüleme deneyimi ve kullanıcı esenliği için, bu modelde Philips LowBlue Modu ayarı ve Flicker-Free teknolojisi de bulunuyor. Üstelik TÜV Rheinland sertifikasına da sahip.
Philips 243B1JH monitörü, biraz daha fazla güvenlik isteyenler için de doğru seçim: Son teknoloji ürünü, açılır kapanır webcam ise Windows Hello™ yüz tanıma için gelişmiş sensörler ile donatıldı, böylece kullanıcılar Windows cihazlarına, iki saniyeden kısa bir süre içerisinde, rahatlıkla giriş yapabiliyorlar.
Gerçek bir çevre dostu
B ürün grubunun tümünde olduğu gibi, bu model de pek çok çevre standardını yerine getiriyor ve EnergyStar 8.0, EPEAT1 , TCO Certified Edge ve RoHS sertifikalarına sahip. Dahili PowerSensor, kullanıcının orada bulunup bulunmadığını tespit ederek monitörün parlaklığını buna göre ayarlıyor (kullanıcı uzaklaştığında monitörün parlaklığını azaltıyor), böylece hem monitörün ömrünü uzatıyor hem de %80'e varan enerji tasarrufu sağlıyor. Ayrıca, bu monitör, parlaklığını otomatik olarak odanın aydınlatma koşullarına göre ayarlayan LightSensor ile de donatıldı, böylece minimal güç tüketimi garantilenmiş oluyor.
Philips 243B1JH monitörü Şubat 2021 tarihinden itibaren, 503 USD üretici tarafından tavsiye edilen perakende fiyatından piyasada bulunabilecek.
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