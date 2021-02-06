Philips 243B1JH Monitörü ile Tüm Bağlantılar Tek Noktaya Geliyor

Philips Monitörleri B ürün grubunun en yeni üyesi, rahat ve güvenli üretkenlik için özellikler sunan Philips 243B1JH (23.8" / 60.5 cm). Philips'in Full HD çözünürlüğe sahip bu monitörü, bağlantıları basitleştirmek için hibrit USB-C ve USB-A dock istasyonu sunuyor.