Philips Fidelio X3 Kulaklıklar Satışa Çıkıyor! İşte Fidelio X3 Özellikleri!

Philips'in kusurusuz ses performansını konfor ve tasarımla birleştiren üst segment lüks Fidelio X3 kulaklıkları, Ağustos sonunda tüm Avrupa ülkelerinde satışa sunulacak.

Philips Fidelio X3 Kulaklıklar Satışa Çıkıyor!

En doğal ve doğru ses kalitesinin konfor, tasarım ve lüksle birleşiminden oluşan, ses uzmanları ve ses cihazları meraklılarınca uzun zamandır beklenen ürün, günümüzde oldukça popülerleşen arkası açık kulaklıkların son sürümüne sahip.

TP Vision uzmanları Philips Fidelio X3'ü cömert bas, orta seviye ses, enstrüman ve seslerin pürüzsüz bir şekilde ayrımı ile en üst düzeyde temiz spektrum sunacak şekilde tasarladı. Her yönden kusursuz bir müzik zevki sunan ürün; performans, konfor ve tasarımın her detayına titizlikle dikkat edilerek dizayn edildi. Dinleyicisine benzersiz bir deneyim sunan bu özellikler sayesinde X3 bir kulaklıktan çok daha fazlasını vadediyor.

  • Ses cihazları meraklılarının heyecanla beklediği Philips Fidelio X3 model arkası açık kulaklıklar; 24 Ağustos tarihinden itibaren raflardaki yerini alacak.

  • Müzik uzmanlarının tercihi Philips Fidelio X3; kusursuz bir müzik deneyimi sağlamak amacıyla performans, stil ve konforu bir araya getiriyor.

  • Fidelio X3'te kullanılan İskoç Muirhead marka deri ve Danimarkalı Kvadrat akustik kumaş sayesinde Avrupa tasarımı konforla birleşiyor.

  • Philips Fidelio X3 Kulaklığın her detayında kaliteli dokunuşlar yer alıyor.

  • Philips Fidelio X3 kulaklıkta yer alan 50mm büyüklüğündeki sürücüler sayesinde dinleyicisine tam kapsamlı müzik deneyimi yaşatıyor. İdeal stereo (sağ-sol) ayrımı için kulaklık isteğe bağlı olarak bağlantı kablosuyla da kullanılabiliyor.

  • Philips Fidelio X3 Hi-Res Audio sertifikasına sahip.
Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
27 Ağustos 2020 A101 aktüel kataloğunda Samsung cep telefonu ve tablet sürprizi
BİM 28 Ağustos 2020 aktüel kataloğunda uygun fiyatlı televizyon fırsatı
Atiye 2. sezon ne zaman başlayacak? Atiye 2. sezondan ilk görseller geldi
Friends özel bölümünün çekimleri salgın nedeni ile yine ertelendi
Günün En çok Okunanları
24 Ağustos 2020: Günlük Koronavirüs Vaka ve Vefat Sayıları Açıklandı
15 yıl sonra ortaya çıktı! İşte Apple'ın hiç paylaşmadığı ürünün prototipi!
Google Pixel 5, Büyük Bir Hayal Kırıklığı ile Sızdı
Merak edilen soru: Covid-19'da vakalar artarken ölümcüllüğü azalıyor mu?
YouTube'un 24 Saatte En Çok Görüntülenme Rekorunun Yeni Bir Sahibi Var

 

 