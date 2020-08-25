Philips Fidelio X3 Kulaklıklar Satışa Çıkıyor! İşte Fidelio X3 Özellikleri!

En doğal ve doğru ses kalitesinin konfor, tasarım ve lüksle birleşiminden oluşan, ses uzmanları ve ses cihazları meraklılarınca uzun zamandır beklenen ürün, günümüzde oldukça popülerleşen arkası açık kulaklıkların son sürümüne sahip.
TP Vision uzmanları Philips Fidelio X3'ü cömert bas, orta seviye ses, enstrüman ve seslerin pürüzsüz bir şekilde ayrımı ile en üst düzeyde temiz spektrum sunacak şekilde tasarladı. Her yönden kusursuz bir müzik zevki sunan ürün; performans, konfor ve tasarımın her detayına titizlikle dikkat edilerek dizayn edildi. Dinleyicisine benzersiz bir deneyim sunan bu özellikler sayesinde X3 bir kulaklıktan çok daha fazlasını vadediyor.
- Ses cihazları meraklılarının heyecanla beklediği Philips Fidelio X3 model arkası açık kulaklıklar; 24 Ağustos tarihinden itibaren raflardaki yerini alacak.
- Müzik uzmanlarının tercihi Philips Fidelio X3; kusursuz bir müzik deneyimi sağlamak amacıyla performans, stil ve konforu bir araya getiriyor.
- Fidelio X3'te kullanılan İskoç Muirhead marka deri ve Danimarkalı Kvadrat akustik kumaş sayesinde Avrupa tasarımı konforla birleşiyor.
- Philips Fidelio X3 Kulaklığın her detayında kaliteli dokunuşlar yer alıyor.
- Philips Fidelio X3 kulaklıkta yer alan 50mm büyüklüğündeki sürücüler sayesinde dinleyicisine tam kapsamlı müzik deneyimi yaşatıyor. İdeal stereo (sağ-sol) ayrımı için kulaklık isteğe bağlı olarak bağlantı kablosuyla da kullanılabiliyor.
- Philips Fidelio X3 Hi-Res Audio sertifikasına sahip.
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