Philips, IFA 2018'de Yeni Monitörlerini Tanıttı
Philips'in yeni TV ve monitör modelleri, IFA 2018'de ortaya çıktı!
Philips, IFA 2018 Fuarı'nda yeni monitör ve televizyon modellerini gözler önüne serdi. Bunlar arasında özellikle birkaç monitör modeli var ki, gerçekten beğenilecek türden. Önemli modellerden biri hemen yukarıda videosunu görebileceğiniz Philips Momentum 436M6VBPAB olurken, diğer modeller ve Philips'in IFA 2018 ürün ailesi teknolojileri ile ilgili bilgileri de aşağıda görebilirsiniz.
Akıcı tasarım: çerçevesiz, ince, kavisli
4 taraftan da çerçevesiz tasarım, pek çok yeni Philips ekranının kilit özelliği. Bu da, ekranları yan yana açılan pencereler için ideal kılıyor. Gerçekten akıcı görünümleri ile, bu monitörler, aynı zamanda olağanüstü bir biçimde inceler de. Üstelik ölçüleri yalnızca 6.1 mm. Kavisli modeller ise hem evde hem de iş yerinde daha sürükleyici bir kullanıcı deneyimi sunuyor.
Kusursuz ortak: Konsolda oyun oynayanlar için apayrı bir monitör
Konsol oyuncuları için tasarlanmış, çığır açan Momentum ürün grubu konsol oyuncularına muhteşem bir görüntü kalitesi, hızlı tepki süresi ve hız dolu oyunlarda tutukluk ve kırılma olmamasını sağlayan düşük girdi gecikmesi sunuyor. Üstelik bütün bunların yanı sıra daha fazla konfor, bağlantı ve keyif için pek çok başka ek özellik de var.
Yeni ürün grubunda, SuperWide (süper geniş) 32:9 ekrana sahip bir monitör de bulunuyor. Bu cömert ölçü, tek bir ekran üzerinde daha fazla bilgi sunarak daha verimli bir çoklu görev yürütmeyi mümkün kılıyor. Bir yandan da, yan yana açılan ekranlarda karşımıza çıkan orta çubuğun dikkati dağıtması sorununu da ortadan kaldırıyor. Bu süper geniş ekran, aynı zamanda çoklu ekran kullanımlarına eşlik eden fazladan ayakların ve kabloların yerine tek, kurulumu kolay bir ünite getirerek kayda değer bir alan tasarrufu gerçekleştiriyor. Üstelik ultra geniş bu ekranlar, tamamen ayarlanabilir bir monitör ve boynu ve omzu daha az yoran dengeli bir görüntüleme mesafesi sayesinde iyileştirilmiş, ergonomik bir kullanıcı deneyimi sunuyor.
Dokunmatik ekranlar
Dokunmatik ekran teknolojisi bu yılki Philips monitörlerinin pek çoğunda bulunan bir özellik. B2B Dokunmatik Monitörler, Projected-Capacitive (P-Cap) özelliğine sahip ve hem 10 noktaya kadar destek sunuyor hem de temasa, suya ve toza karşı, gelişmiş IP54 koruması sağlıyor. Ayrıca, bu ekranlarda daha fazla ergonomik rahatlık için kullanıcıların tercih ettikleri açıyı seçme esnekliğini sağlayan akıcı ve kolay eğme özelliği de bulunuyor.
Rahat bağlantı: USB-C kenetleme istasyonu
Yakında piyasaya çıkacak profesyonel Philips monitörlerinin çoğu, USB-C dock istasyonu ile donatıldı ve günümüzün esnek çalışma ortamlarının gereksinimlerini karşılarken bir yandan da yeni diz üstü bilgisayar standardını yerine getirmek için tam kenetleme işlevselliği ve optimize edilmiş bağlantı sunuyor. İnce, çift yönlü, ters çevrilebilir bir konektöre sahip USB-C Tipi, kullanıcıların mevcut en hızlı veri hızlarında, güvenli bir biçimde veri iletimini, cihaz şarjını, ekranlarını telefonlarına ve diz üstü bilgisayarlarına ve çevre birimlerine kolayca ve hızla bağlamalarını sağlayan kolay, tek kablolu kenetleme sunuyor.
Fuarın yıldızlarına dair bazı ayrıntılar:
49 inçlik 499P9H monitöründe verimli çoklu görev yürütme için SuperWide (süper geniş) kavisli ekran bulunuyor. Bu, finans kuruluşlarında, piyasa işlemlerinin yürütülmesinde ve diğer B2B sektörlerinde çoklu ekran ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Daha fazla üretkenlik için daha da ergonomik hale getirilmiş bu ekran, sağa sola döndürülebilir, eğilebilir, ve en yüksek görüntüleme rahatlığı için ayarlanabilir. Bu model mükemmel rahatlık için USB-C dock istasyonu, Windows Hello pop-up web kamera, SmartErgo ayak ve Zero Power Switch gibi özelliklerle donatıldı.
Profesyonel kullanıma yönelik hazırlanmış 349P9H, 329P9H ve 349P7Q ekranlarında daha fazla üretkenlik ve bağlantı için USB-C dock istasyonu ve yüksek çözünürlük özellikleri bulunuyor. USB-C teknolojisinin hızına ve kolaylığına ek olarak, 349P9H modeli, 5120x2160 çözünürlüğe sahip, 34 inçlik (21:9), 4 taraftan da çerçevesiz, düz IPS ekrana, Windows Hello saklanabilir webcam'e, USB-C'ye ve daha fazlasına sahip. 329P9H modeli, 3840x2160 çözünürlüğe sahip, 31.5 inçlik (16:9), 4 taraftan da çerçevesiz, 4K düz ekrana, Windows Hello saklanabilir webcam'e ve USB-C kenetlemeye sahip ve %85 oranında tüketici sonrası geri dönüştürülmüş plastik kullanılarak üretildi. 349P7F modeli ise güç aktarımı destekli USB-C'ye sahip, çerçevesiz, kavisli 34 inçlik (21:9) bir ekran ile ve optimal rahatlık için -5/+20 eğilebilen, kullanışlı 175/175 sağa sola dönebilen bir ayak ile de donatıldı.
221B9T ve 171B9T – profesyonel kullanıma yönelik hazırlanmış bu monitörler, P-Cap temas, su ve toz girmesine karşı IP54 korumasına sahip dokunmatik teknolojinin gücünü kullanıyorlar. Sırasıyla 21.5 inç ve 17 inç ölçülerindeki her iki model de 10 noktaya kadar TN ekran dokunma teknolojisini kullanıyor ve esnek ayak tasarımına, üstelik en doğru açı için esnek ayak tasarımına da sahip.
276C8, 278E9Q ve 328E9F – bu ultra ince, çerçevesiz modeller kusursuz genişletilmiş uygulamalar için akıcı, kenarsız tasarıma, canlı, yaşam kadar gerçek görseller için UltraWide Renk Teknolojisine ve USB-C bağlantısına sahip. 276C8 modeli, düz, 6.1 mm ölçüsünde, ekstra ince ekrana sahip iken, 278E9Q ve 328E9F ise kavisli, 9.94 mm ölçüsünde ince ekranlara sahipler.
Philips Momentum 436M6VBPAB
İlk kez Nisan ayında sunulan Philips Momentum 436M6VBPAB, Philips Momentum ürün grubunun ilk monitörü. Konsol oyuncuları için tasarlanan bu model, 43 inçlik devasa ekranda muhteşem doğruluk için UltraClear 4K UHD çözünürlük; daha fazla renk doğruluğu için Quantum Dot Teknolojisi; Adaptive Sync desteği, 4 ms GtG (griden griye) tepki süresi ve tutukluk ve kırılma olmayan hız yüklü oyunlar için düşük girdi gecikmesi; sürükleyici Ambiglow aydınlatma; DTS Sound gelişmiş ses sistemi ile donatıldı. Üstelik hepsi bu da değil: Momentum 436M6VBPAB modeli, aynı zamanda dünyada yeni VESA DisplayHDR 1000 standardını karşılayan ilk ekran. Bu da, üst düzey parlaklığa ve derinliğe sahip capcanlı görseller demek.
İşte bunlar, IFA ziyaretçilerini bekleyen modellerden yalnızca birkaçı. MMD standı, ziyaretçilerin her beğeniye ve profile uygun özellik ve ölçü tercihi ile profesyonel ve ev kullanımı için geniş yelpazede ekranları keşfedip deneyimlemelerini sağlayacak. Ayrıca, misafirlerimiz stantta tüm yeni Momentum monitörlerini deneme fırsatı da bulacaklar.
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