Philips Monitörleri CES 2022 Innovation Awards Honoree Seçildi

Philips monitörleri bugün, 55 inç, Designed for Xbox Oyun ekranı Philips Momentum 559M1RYV modelinin CES 2022 Innovation Awards Honoree olduğunu açıkladı. Bu yılın CES İnovasyon Ödülleri programı 1800'den fazla başvuru gibi rekor bir sayıda başvuru aldı.