Philips Monitörleri CES 2022 Innovation Awards Honoree Seçildi

Consumer Technology Association (CTA)® (Tüketici Teknoloji Derneği) tarafından düzenlenen ve CTA' ya ait olan CES İnovasyon Ödülleri programı, 27 tüketici teknolojisi ürünü kategorisinde olağanüstü tasarım ve mühendisliği ödüllendiren, her yıl düzenlenen bir yarışma. En yüksek puanı kazananlar "Best of Innovation" (İnovasyon'un en iyisi) ünvanını alıyorlar. Aralarında basın mensuplarının, tasarımcıların, mühendislerin ve daha da fazlasının bulunduğu sektörde uzman hakemlerden oluşan elit bir panel, inovasyon, mühendislik ve işlevsellik, estetik ve tasarımı göz önünde bulundurarak başvuruları değerlendirdiler.
Philips Momentum Designed for Xbox konsol oyun monitörü (559M1RYV), Xbox hayranları için en üst deneyimi sunması için tasarlandı ve yeni nesil konsollar için oyun monitörlerinde yeni bir standardı ortaya koyuyor. Yeni HDMI 2.1 özelliğinin dahil edilmesi ile, artık yeni nesil konsol oyunları 4K çözünürlükte, daha hızlı 120 Hz yenileme hızında, DisplayHDR 1000'e sahip HDR desteği ile, ve 55" (139.7 cm) panel üzerinde ultra keskin ve ultra akıcı oyun performansı için Her Zaman Düşük Gecikme ile sunuluyor. Philips Momentum 559M1RYV, yenilikçi tasarımları ve ses mühendisliği ile tüm dünyada tanınan İngiliz bir hoparlör şirketi olan Bowers & Wilkins mühendisleri tarafından özel olarak tasarlanan bir soundbar'a sahip, bu da sürükleyici oyun deneyimini tamamlıyor.
MMD Avrupa Pazarlama & İş Direktörü Stefan Sommer, şunları belirtti: "Gaming ürünleri kategorisinde CES® Innovation Awards Honoree olmaktan büyük bir gurur duyuyoruz. Philips Momentum 559M1RYV konsol oyuncularına, yeni nesil konsollarda mümkün olan en akıcı ve en sürükleyici oynanabilirliği sağlamada lider konumumuzu gösteriyor."
CES 2022 Inovasyon Ödülleri sahipleri, ürün tanımları ve fotoğraflar da dahil olmak üzere, CES.tech/innovation adresinde bulunabilirler. Konu hakkında daha fazla bilgi Ocak ayında açıklanacak. Pek çok ödül sahibi, ödüllü ürünlerini CES 2022 İnovasyon Ödülleri Showcase etkinliğinde sergileyecekler.
CTA' ya ait olan ve kendileri tarafından düzenlenen küresel inovasyon sahnesi CES 2022, hem kişisel olarak hem de dijital olarak teknoloji endüstrisini bir araya getirecek ve dünyanın dört bir yanından katılan seyircilere büyük markalara ve startup'lara, dünyanın en etkili liderlerine ve sektör temsilcilerine erişim sağlayacak. Sağlık protokolleri ve kayıt da dahil olmak üzere bütün CES 2022 hakkındaki bütün güncel haberler için CES.tech adresini ziyaret edin.
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