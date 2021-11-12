TOGG CEO'su: C segment sedanla ilgili çalışmalarımıza da başladık

TOGG Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş Uluslararası Otomotiv Mühendisliği Konferansı'nda (IAEC) yerli otomobille ilgili son bilgileri paylaştı.
TOGG Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş'ın süreçle ilgili verdiği bazı bilgiler şöyle:
"2023 İlk Çeyreğinde C Segment SUV Piyasaya Sunulacak"
-2018 yılında şirketimizi resmen kurduk ve 2022'nin son çeyreğinde seri imalata hazır vaziyette tesislerimizi kurguluyoruz ve 2023 ilk çeyreğinde de C segmentteki SUV aracımızı piyasaya lanse edeceğiz.
"Beş Model Belirlendi"
-Başarılı olabilmek için, orta-uzun vadede seçim basketine girebilmek için birden fazla modelimizin olması lazım. İdeali 4 ile 6 civarındadır, yeni bir oyuncu olarak biz beş tane model belirledik kendimize.
-Hatta şimdiden C segmentindeki Sedan'ımızın çalışmalarının da başladığından bahsedebilirim.
"Yurt Dışına Açılmak İstiyoruz"
-Önce ülkemizde 18 ay kadar kalarak ve oradaki başarımızı vurgulayarak yurt dışına açılmak istiyoruz.
-Biz üç boyutlu modellemelerimizi, simülasyonlarımızı tamamladık, analizlerimizi tamamladık ve yavaş yavaş da fonksiyon testlerine başladık. Bunun için hatta tamamıyla Türkiye'de yaptığımız prototiplerimizi de kullanmaya başladık.
-Yavaş yavaş bu sürecin içerisinde biz çarpışma testlerimizle, kış testlerimizle ilerleyeceğiz.
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