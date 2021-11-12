TOGG CEO'su: C segment sedanla ilgili çalışmalarımıza da başladık

TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, yerli otomobille ilgili son bilgileri paylaştı. Buna göre TOGG C segment sedan ile ilgili çalışmalar başladı.

TOGG CEO'su: C segment sedanla ilgili çalışmalarımıza da başladık

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