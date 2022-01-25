Philips'in Yeni Monitörü Konfor ve Bağlantıyı Bir Araya Getiriyor

İdeal bir monitör her türlü ofis için kullanıcıya sağlamlık, konfor ve rahatlık sağlamalı. Günlük çalışmanın zorluluklarıyla baş etmek için tasarlanmış Philips 243S1 rahat kullanıcı deneyimi, iyi görüntü kalitesi, performans ve dayanıklılığı birleştirerek tam doğru özellikler sunuyor.
24 inç (23.8" / 60.5 cm diag.) IPS paneline sahip Philips 243S1, FHD çözünürlüğe, pek çok başka seçeneğin arasında USB-C konektivite seçeneklerine ve her görevin akıcı bir şekilde ve doğrudan ele alınabileceği dahili bir docking istasyonuna sahip. 243S1 modelinin fırçalanmış alüminyum yüzeyli ince, dikdörtgenimsi ayağı ve 3 taraftan da çerçevesiz tasarımı zarif ve modern ofislere kusursuz bir biçimde uyum sağlıyor.
En basit haliyle çok yönlü konektivite Geniş bir yelpazede konektöre sahip olmak artık profesyoneller için yalnızca tamamlayıcı değil, aynı zamanda da gün boyu çok sayıda cihaz ile çalışmak zorunda olanlar için bir standart. Dahili bir USB-C docking istasyonu ile, Philips 243S1 diz üstü bilgisayarı şarj eder (65W'a kadar), diz üstü bilgisayardan verileri bağlı USB cihazlarına iletir ve bunlarla aynı anda da diz üstü bilgisayardan ekran sinyalini iletir. İnce, çevrilebilir USB-C konektörü ise belirtilen bütün bu özellikler için kolay, tek kablolu bir bağlantıyı mümkün kılar. USB-C bağlantısı ve bir DisplayPort çıkış portu ise çoklu ekran kurulumları için zahmetsizce ekranların daisy chaining (zincirleme) bağlantısını mümkün kılar. USB-C docking çözümünün sunduğu olasılıklar ile daha temiz çalışma alanları kolayca yönetilebilir.
Bu yeni standart ile birlikte Philips 243S1 ayrıca USB-C yoluyla güvenli ağ bağlantısının bağlı diz üstü bilgisayar ile dahili RJ-45 ethernet üzerinden paylaşılmasını sağlar. HDMI 1.4, DP 1.2 ve dört adet USB-A portlarıyla da çevre birimlerini ve cihazları kolayca bağlamayı olanaklı kılar.
Uzun çalışma saatlerinin farkında Kullanıcıların sağlığı düşünülerek tasarlanmış bu model, kullanıcıların optimal çalışma pozisyonlarını bulup görüntüleme konforlarını geliştirmelerini sağlayan ergonomik ayarları mümkün kılan SmartErgo Base tabana sahiptir. Kullanıcılar, ideal görüntüleme pozisyonu için monitörü kolayca eğebilirler (+25/-5 derece), sağa sola döndürebilirler (+180/-180 derece) ve monitörün yüksekliğini 130 mm'ye kadar ayarlayabilirler. Bu en üst düzey konfor, yanında ergonomik kurulum ve ekran başından kalkarak kısa molalar vermek gibi iyi alışkanlıklar da olduğunda, uzun bir iş gününün fiziksel yorgunluklarını rahatlatabilir. Bunlara ek olarak, ergonomik bir pozisyonda oturmak ya da ayakta durmak da verimliliği artırır ve kullanıcıların odağını destekler.
Gözleri yormaz Ekran başında saatler geçirmek gözleri yorabilir ve gözlerde kuruluğa ve kızarıklığa sebep olabilir. Bunlar, Bilgisayar Görüş Sendromu'nun (Computer Vision Syndrome- CVS) ana belirtilerinden bazılarıdır. Gözlerdeki yorulmayı etkili bir biçimde azaltmak ve kullanıcıların esenliğini garantilemek için Philips Monitörleri 243S1, sık rastlanan bu sorunu engellemek için TÜV Rheinland Eye Comfort (Göz Konforu) standardını karşılıyor. Ayrıca bu monitör, farklı açılardan görüntülenirken görüntü kalitesinde herhangi bir bozulmadan da kaçınmak için geniş görüntüleme açıları sunuyor. İşte bu konforlu görüntüleme deneyimi Flicker-Free teknolojisi, LowBlue Modu ve EasyRead Modu'nun kâğıttan okur gibi okuma deneyimi sayesinde daha da geliştiriliyor. Bir araya gelince, bu yenilikler uzun süren çalışma saatleri boyunca sürekli, gözleri yormayan bir verimliliği beraberinde getiriyor.
Philips 243S1, Ocak 2022'den itibaren 372 USD üretici tarafından tavsiye edilen perakende fiyatından piyasada bulunabiliyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın