Photoshop for iPad'e Önemli Yenilikler Yolda

Bazı kullanıcılarda hayal kırıklığına neden olan Photoshop for iPad, 2020'nin ortası itibariyle güçlenecek.

Photoshop for iPad'e Önemli Yenilikler Yolda

Adobe, iPad'deki Photoshop'un itibarını yeni ekleyeceği işlevler ile kurtaracak. Uygulamanın ilk halinin, masaüstündeki Photoshop'un kısıtlı bir taklidi olduğu yorumları yapılmıştı.

Firmanın yeni paylaştığı yol haritasında, daha önce sözü verilen Lightroom entegrasyonu bulunuyor. Uygulama, 2019'un sonu itibariyle yapay zeka destekli özne seçme aracını alacak. Böylece uygulamanın iPad sürümü, eksikliği hissedilen işleve kavuşmuş olacak. 2019'da gelecek işlevlerden bir başkası, bulut belgelerinde yapılan geliştirmeler olacak. Bu sayede Photoshop'un uygulama ve masaüstü sürümleri arasında kaydedilen belgeleri yükleyip indirmek, eskisinden daha hızlı olacak. 2020'nin ortalarında gelecek yenilikler ise uygulamanın potansiyelini ortaya çıkarmaya başlayacak.

Adobe, aynı anda yumuşak ve sert kenarları olan nesneleri seçmeyi kolaylaştıran "2020'nin ilk yarısında" Refine Edge fırçasını uygulamaya ekleyecek. Bu zaman dilimi içerisinde "retouching" araçları da iyileştirilecek.

Belki de en önemli yenilik, 2020'nin ortasında gelecek Lightroom bütünleşmesi. Bu sayede Lightroom'dan gelen raw resimlerini Photoshop'ta işlemek mümkün olacak.

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