Pixel 3a ve 3a XL, Rastgele Kapanıyor

Bazı Pixel 3a ve Pixel 3a XL sahipleri, telefonlarının kendi kendine kapandığına şahit oluyor! Neyse ki sorun için bazı çözümler var gibi...

Pixel 3a ve 3a XL, Rastgele Kapanıyor

Google'ın yeni orta düzey telefonları Pixel 3a ve Pixel 3a XL, kameraları sayesinde olumlu yorumlar toplamayı başardı. Ancak bazı kullanıcılar, yeni telefonlarından pek de memnun değil.

Reddit'teki şikayetlere göre Pixel 3a ve 3a XL kullanıcıları, rastgele kapanmalarla karşı karşıya kalmaya başladılar. Yaşanan bu sorunun ardından bazen telefonu açmak için güç düğmesini 30 saniye basılı tutmak gerektiği söyleniyor. Bir Reddit kullanıcısı, "Dün telefonu 3 kez kapandı, buna gece yarısı da dahil. Bu yüzden uyandırma alarmımı kaçırdım" diyor ve sorunun üçüncü parti bir uygulamadan kaynaklandığından şüphelenip "güvenli moda" geçtiğini söylüyor. Buna rağmen sorunun devam etmesi, kullanıcıda sorunun donanım kaynaklı olabileceği endişesine yol açmış.

Bir başka Reddit kullanıcısı ise sorunun sadece cihaz Wi-Fi'ye bağlı olduğunda yaşandığını, Wi-Fi'yi kapatınca kilitlenme sorununun ortadan kalktığını söylüyor.

Sorunu Google'a bildiren bir başka kullanıcıya Google, telefonu fabrika ayarlarına döndürmeyi tavsiye etmiş. Bunun sorunu ortadan kaldırdığı anlaşılıyor. Bazı kullanıcılar ise telefonlarını iade etmeyi veya değiştirmeyi tercih ediyor.

Google sorun hakkında henüz bir açıklama yapmadığından, bir yazılım güncellemesinin sorunu çözüp çözmeyeceği bilinmiyor. Firmanın önceki telefonu Google Pixel 3'teki sorunlar, bir güncellemeyle ortadan kaldırılmıştı.

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