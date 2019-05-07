Pixel 3a ve 3a XL Tanıtıldı, İşte Özellikleri

Google, I/O etkinliğinde yeni Android telefonları Pixel 3a'yı ve Pixel 3a XL'yi resmi olarak tanıttı. İşte sundukları ve tüm özellikleri...

Google Pixel 3a ve 3a XL Tanıtıldı

Google'ın beklenen orta seviye telefonu Pixel 3a'yı bugünkü Google IO etkinliğinde tanıtıldı.

Önceki dedikodularda da duyduğumuz gibi telefon, Snapdragon 670 yonga seti, 4GB RAM, 64GB'a kadar depolama alanıyla geliyor. Pixel 3a'nın 5,6 inç boyutundaki ekranı OLED teknolojisini kullanıyor ve 2280x1080 piksel çözünürlük sunuyor. Bu noktada bazı sızıntılardaki LCD ekran iddiasının doğru çıkmadığını görüyoruz.

12,2MP double-pixel tek arka kamera, optik ve elektronik görsel dengeleme özellikleri ve 76 derece görüş açısı sunarken ön kamera, 8MP çözünürlüğüne sahip. 3.5mm kulaklık girişine sahip olan telefon, stereo hoparlör, NFC ve Bluetooth 5.0+ LE gibi işlevleri de üzerinde barındırıyor.

Pixel 3a XL

Pixel 3a ile birlikte, Google bir de daha güçlü modeli, Pixel 3a XL'yi tanıttı. OLED ekranın büyüklüğü bu kez 6 inç'e çıkıyor ve çözünürlük ise 1080 x 2060. Snapdragon 710 işlemciden gücünü alan telefon, 4GB RAM'e sahip. Dahili depolama alanı olarak 64 veya 128GB seçilebiliyor.

Telefonun ana kamerası 12.2 megapikselken, selfie kamerası 8 megapiksel çözünürlüğe sahip. Pil kapasitesi ise 3.700mAh.

Kulaklık girişini geri getiren Pixel 3a XL'de stereo hoparlör, NFC ve Bluetooth 5.0+ LE yine mevcut.

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