Playstation 2 Efsanesi Artık Sona Erdi!
Oyun tarihinin belki de en unutulmaz ikonunun ölümü yaklaşık 20 sene aldı!
Yaklaşık 18 yıl önce, Sony belki de oyun tarihinin en unutulmaz ikonlarından biri olacak bir oyun konsolunu tanıttı: Playstation 2. Efsane konsolun popülerliği ve satış rakamları hâlâ başka bir konsol tarafından yakalanabilmiş değil. Öyle ki Playstation 2, hâlâ en çok satış rakamına sahip konsol unvanını 18 senedir elinde tutuyor.
Efsane oyun konsolunun bu hayal gücünü zorlayan popülerliği, Sony'nin bu konsolu Playstation 4'ü piyasaya sürdüğü 2013 yılına kadar üretmeye devam etmesine sebep oldu. Bu şekilde 5 sene önce ölüm fermanı yazılan efsane konsolun tabutuna son çiviyi çakmanın zamanının geldiğini düşünen Sony, dile kolay 18 senelik tamir servisinin ardından artık Playstation Clinic tamir servislerine getirilen Playstation 2'lere tamir hizmetinin verilmeyeceğini duyurdu. Playstation 2'lere hâlâ sunulan bu hizmetin verileceği son gün ise, 7 Eylül 2018. Haziran ayında Japon teknoloji devi, Playstation 2 tutkunlarından konsollarının tamir hizmeti için 31 Ağustos'a kadar başvurmalarını rica etmişti.
Görünüşe bakılırsa, 18 seneyi deviren efsane konsolun resmi olarak tamir edileceği son haftanın içerisindeyiz. Bir açıdan bu, oyun tarihine geçmiş büyük bir başarı. Playstation 2, bambaşka bir nesle ait oyunculara 2000 yılında sunulmuştu. İtiraf etmek gerekir ki; bu noktada böylesine eski bir cihaza bu yıla kadar çoklu oyuncu ağı desteği verilmesi ve konsola verilen tamir desteğinin 18 yıl boyunca sürdürülmesinin düşüncesi dahi günümüzde kulağa biraz çılgınca geliyor.
Bu yönden Playstation 2 efsanesinin Sony açısından pratikte sona ermesi, bir devrin kapanması anlamına geliyor. Oyun dünyasına belki de en çok etkiye sahip olan bu oyun konsolu, Shadow of the Colossus gibi birçok kült serinin de ilk hayat bulduğu platform olma özelliğini taşıyor. Bu tür oyun klasikleri bugün Playstation 4'te dahi oynanabilir durumda ve bugün bile birçok kişi 18'lik efsane konsolun donanımını tekrardan üretme çabasına giriyor.
Bütün bu anıların ardından, bu efsane konsol için yas tutmamak zor.
Playstation 2 ile ilgili en sevdiğiniz anılar nelerdi? Yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz.
Doğan Kürşat Aktaş
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