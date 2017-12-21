PlayStation 4, Nintendo Switch'i Geçti!

Nintendo Switch fırtınasını PlayStation 4 durdurdu. İşte Kasım ayı konsol raporu ve Sony için çok iyi haber...

PlayStation 4, Nintendo Switch'i geçti!

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