PlayStation 4, Nintendo Switch'i Geçti!
Nintendo Switch fırtınasını PlayStation 4 durdurdu. İşte Kasım ayı konsol raporu ve Sony için çok iyi haber...
PlayStation 4, Kasım 2017'de de video oyunu endüstrisinin lideriydi, çok popüler olan Nintendo Switch'i geçerek bir ayda en çok ürün satma konusunda rekor kırdı.
4 yıllık bir konsol için bu önemli bir başarı. Ayrıca Sony, bu ay PlayStation 4'ün toplam satışlarının 70 milyona ulaştığını söylüyor.
Nintendo Switch, satış listelerini dört ay boyunca domine etmişti, ekim ayına kadar olan liderliğine bakınca yıl başına kadar böyle gideceği düşünülüyordu.
Ama NDP Group'a göre, kasım ayını ele geçiren PlayStation 4 oldu, Nintendo Switch ve Xbox One'ı geride bıraktı.
PlayStation 4'ün kasım ayında iyi satması beklenmiyordu, çünkü ekimin sonuna doğru Nintendo, Super Mario Odyssey'i çıkarmıştı ve Microsoft sonunda çok beklenen Xbox One X'i piyasaya sürmüştü. Ama Sony'nin konsolu tüm tahminleri alt üst ederek tarihindeki en çok sattığı ayı geçirdi.
Oyun satışlarında ise açık ara farkla bir kazanan var. O da Call of Duty: WWII. Oyun, sadece kasım ayının değil senenin de en iyi satan oyunu durumunda.
H. Hüseyin Öztürk
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