PlayStation 4 Sahiplerine Müjde: Demon's Souls PS4'e Geliyor!

Sony'nin PlayStation 5 oyun konsolunun çıkış oyunlarından biri olan Demon's Souls, aslında Sony özel oyunlarından biri. Ama PS5'e özel bir oyun olarak kalmayacak. İlk olarak 2009 yılında piyasaya çıkan Demon's Souls, PlayStation 3 oyun konsoluna çıkış yapmıştı. FromSoftware tarafından geliştirilen Demon's Souls, PS5'in piyasaya çıkmasıyla beraber ise yeniden elden geçirilmiş ve yeni jenerasyona uygun hale getirilerek oyuncularla yeniden buluşmuştu.
PlayStation 4 oyun konsoluna sahip olanlar ise Demon's Souls'u bugüne kadar hep uzaktan izlemek zorunda kaldı. Zira zorluğuyla ünlü bu oyun, PlayStation 4 oyun konsoluna çıkmamıştı. Ancak yeni gelen haberler Demon's Souls'u PS4'te görebileceğimize işaret edecek cinsten.
PlayStation Game Sizes adında bir Twitter sayfası tarafından paylaşılan bir habere göre, Demon's Souls, PlayStation 4 için listeleniyor. Oyunun PlayStation 4 versiyonunun veritabanına eklendiğini haber veren @PlayStationSize, iddiaya göre önümüzdeki dönemde PS4 özel sürümü ile karşımıza çıkabilir.
Bu haber PS4 oyun konsoluna sahip olanlar için sevindirici olabilir ancak şimdilik bu habere çok bel bağlamamakta da yarar var. Zira tweet'in devamında "bu versiyon iptal edilebilir, yakında piyasaya çıkabilir ya da geliştiriciler için küçük bir test sürümü olabilir," şeklinde bir açıklama yer alıyor.
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