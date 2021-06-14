Boyutlar Arası Eğlence Fırtınası: Ratchet & Clank: Rift Apart İncelemesi

Ratchet & Clank herhalde bugüne kadar oyun dünyasında gördüğümüz en eğlenceli ikili olabilir. 2002 yılında PlayStation 2'de tanıştığımız bu renkli karakterler öyle sevildi ki, tam 19 yıldır maceraya hiç sıkmadan tam gaz devam ediyor. Arada onlarca oyun gördük, jenerasyonlar değişti ve geldiğimiz noktada PlayStation 5'e özel olarak geliştirilen Ratchet & Clank: Rift Apart gerçekten de PS5'in tanıtımındaki etkiyi bıraktı. Rengarenk bir dünya, boyutlar arası seyahatler, soluksuz macera, eğlenceli diyaloglar, akıcı bir hikaye ve oynanıştaki ferahlık hissi neticesinde çok keyifli bir macera bu oyunda sizleri bekliyor.
(Evet, ferahlık hissi, Ratchet & Clank'i Resident Evil: Village'ten hemen sonra oynadığımız için olabilir.)
Evet, efendim gel gelelim konuya: Ratchet & Clank'i tanıyanlar bilirler, tanımayanlar da hemen aşina olacaklardır. Bu ikili galaksinin en büyük kahramanları. Doctor Nefarious'un baş belası olan ikilimiz bu defa ise şan ve şöhretlerini boyutlar arasına taşıyorlar.
Daha önceki oyunları oynamış olanlar bileceklerdir ki, Ratchet kendi evrenindeki yaşayan tek Lombaks. Sevgili robotumuz Clank'in artık içi bu üzüntüye el vermiyor ve sonunda farklı boyutların kapılarını açabilen Boyutlandırıcı adında bir silah yapıyor. Hikaye bu ya, silah Doctor Nefarious tarafından ele geçiriliyor ve olanlar oluyor: Farklı evrenlerin kapıları açılıyor ve Ratchet ile Clank'in yolları farklı boyutlara ayrılıyor. Ratchet olarak amacımız önce farklı boyuta düşen Clank'i bulmak, sonra da Doctor Nefarious'u tepelemek.
Clank'in geçiş yaptığı boyutta da her şey süt liman değil. Doctor Nefarious'un da farklı bir versiyonu İmparator Nefarius'un ele geçirmiş bir boyuta düşen Clank, burada ise aradığı Lombaks'i buluyor. Sevgili Lombaks'imizin adı Rivet. (Ratchet, sonunda ruh eşine kavuşuyor mu dersiniz?) Öte yandan Ratchet de bu seferde yalnız değil, o da Kit ile tanışıyor. Evet, öykümüz iki Lombaks kahramanın ekseninde, birbirine paralel yapıda ilerleyen bölümler eşliğinde böylece başlıyor.
Ratchet & Clank: Rift Apart, temposu hiç düşmeyen bir oyun. Gerçekten oyunda ara sahneler dışında –siz durup çevreyi izlemediğiniz sürece- dur durak yok. Doğası gereği platform öğeleri ile donalı oyunda karşımıza maceramız boyunca çokça çatışma sahnesi çıkıyor, önceki oyunlardaki gibi gezegenden gezegene yolculuk yaparken yol boyunca her gezegene özel yaratıklar ve tehlikelerle karşılaşıyoruz.
Özellikle platform dinamikleriyle beraber saf eğlence unsurunu sunabilen bir oyun olan Rift Apart'ta raylarda ralli yapıyor, ulaşılmaz olan yerlere duvar koşuları yaparak ulaşabiliyor, uçan çizmelerinizi ateşleyerek süratle yol alabiliyorsunuz. Öte yandan Hayalet Sıçrayışı'nı da bol bol kullanıyor ve Omnieldiven ile platformlar arasında çokça ışınlanıyorsunuz.
Geniş bir silah yelpazemiz de var. Bu silahların her biri birbirinden farklı ve gerçekten de hem kullanımı keyifli hem işlevselliği çeşitli. Omnianahtarımız olmadan zaten yapamıyoruz; Burst Pistol, Topiary Sprinkler ve Shatterbomb gibi birbirinden farklı ve yaratıcı silahlar arasında o kadar çok çeşit var ki, bunlar D-Pad'e sığmıyor. Üçgen tuşuyla silah tekerleğini açıyor ve buradan her birine ulaşıyorsunuz. Bu kombinasyon hiç üşeneceğiniz bir yöntem olmayacak; bir süre sonra parmaklarınız DualSense üzerine yağ gibi kayacak ve dövüş esnasında karşınızdaki rakiplere sürekli farklı bir silah ile vurmak isteyeceksiniz. Lazer, pompalı, roketatar ile düşmanlarınızın korkulu kabusu olabilir ya da onları sulayarak yeşillendirip, sonra da bir güzel budayabilirsiniz. Seçim sizin.
Elbette oyunda bir yetenek ağacı da mevcut durumda. Gezegenleri dip bucak arayarak topladığınız Raritanium'lar ile silahlarınızı güçlendirebiliyor ve yeni yetenekler kazandırabiliyorsunuz. Karakterinizi güçlendirmeniz için ise set kıyafetleri edinmeniz gerekiyor. Kask, göğüs zırhı ve çizmeler şeklinde 3 öğeden oluşan kostüm setlerini edinerek Ratchet ve Rivet'i daha kuvvetlendirebiliyorsunuz. Bu kostüm parçalarını bazen hikaye gereği elde edebiliyorsunuz fakat daha çok etrafı dolaşarak yan görevleri yaparak elde etmeniz gerekiyor. Evet, oyunda yan görevler de bulunuyor. Ziyaret ettiğiniz gezegenlerde, muhakkak sizin yardımınızı isteyen birileri çıkıyor. Eh, ne de olsa galaksinin en popüler kahramanı sizsiniz.
Oyun boyunca mini bulmacalar da karşımıza çıkıyor. Burada Lemmings'i anmamak mümkün değil. Zira Clank ile çözeceğimiz bulmacalarda bir dizi Lemmings Clank'i çıkış noktasına ulaştırmamız gerekiyor. Öte yandan karşılaştığımız bozuk bilgisayarları virüslerden temizlemek için bol bol Glitch'in yardımına başvuruyoruz.
Ratchet & Clank: Rift Apart, PlayStation 5'in tanıtımında bolca merak uyandırmıştı. Özellikle Sony'nin konsolun gücünü ortaya koymak adına, boyutlar arasında dolaşırken herhangi bir yükleme süresi olmayacağına ilişkin vurgusu, gerçekten de vuku buldu. Oyunda gerçekten de bir an bile yükleme süresi yok. Oyuna kaldığınız yerden "Devam Et" dediğiniz anda oyundasınız, ara sahneler veya bölümler arasında beklemiyorsunuz. Ratchet & Clank: Rift Apart'ın, PS5'in ilk özel oyunlarından olduğunu düşündüğümüzde, bu konsolun olgunluk çağında gerçekten nasıl bir oyun deneyimi yaşatacağını düşünerek heyecanlanmıyoruz dersek yalan söylemiş oluruz doğrusu.
Öte yandan sadece hızlı yükleme süreleri de değil. Görsellik de şahane. Zaten Ratchet & Clank evreni gereği cıvıl cıvıl olan ortam, bir de 4K çözünürlüğünde 60 kare hızıyla ve üzerine de Işın İzleme özelliğiyle beraber tam anlamıyla şenleniyor. Oyundaki müzikler de hem oyunun aksiyonuna hem görsel keyfi pekiştirecek cinsten olmuş.
Galiba uzunca bir süre PlayStation 5'te oynadığımız her oyunun donanım üzerinden bizde bıraktığı etkiden de bahsedeceğiz. Zira daha önce Returnal'da da yaşadığımız DualSense deneyimi Rift Apart'ta da karşımıza çıkıyor. DualSense her silahta farklı bir tepki veriyor, uyarlanabilir tetiklerden bu oyunda da bolca faydalanıyor ve dokunsal geri bildirimle patlamaların etkisini avuçlarınızda hissedebiliyorsunuz. Bir de Pulse 3D Wireless kulaklık ile oynuyorsanız değmeyin keyfinize. Ratchet & Clank: Rift Apart'ta da Tempest 3D ses teknolojisinden faydalanılmış. Kulaklıkla oynadığınızda gerçekten de kendinizi oyunun dünyasında hissediyor, oyunda olan her şey çevrenizde gerçekleşiyormuş hissine kapılıyorsunuz.
Sonuç
Ratchet & Clank: Rift Apart, gerçekten de özellikle PlayStation 5 sahiplerinin oynaması gereken bir yapım olmuş. Eğer ki eğlence istiyorsanız. Bu arada hiç bahsetmedik ancak oyun tamamen Türkçe alt yazı desteğine sahip. Bu da özellikle PlayStation oyunlarında gördüğümüz en büyük artılardan biri.
Sonuç olarak oynadığımız süre boyunca çokça keyif aldığımız bir yapım oldu Ratchet & Clank: Rift Apart. Aklımızda kalan, gözümüze takılan eksisi, arada sırada karşılaştığımız ufak grafik hataları dışında olmadı. Bu da oyunun eğlencesine ket vurmuyor zaten. Oyunun daha bu hafta çıktığını düşündüğümüzde bir güncelleme ile çözülecek kadar minik şeyler. Daha önce Ratchet & Clank ile tanışın tanışmayın, eğlence arıyorsanız çokça seveceksiniz kanaatindeyiz.
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KÜNYE
- Yayıncı: Sony Interactive Entertainment
- Geliştirici: Insomniac Games
- Tür: Aksiyon, Macera
- Platform: PS5
- Web: www.playstation.com
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