PlayStation 5 Arayüzü Resmi Olarak Tanıtıldı

Sony'nin beklenen yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5'in merak edilen arayüzü sonunda bir video eşliğinde tanıtıldı.

PlayStation 5 Arayüzü Resmi Olarak Tanıtıldı

Sony, beklenen yeni konsolu PlayStation 5'in arayüzünü nihayet tanıttı. Haberimizin alt kısımlarında bulacağınız videodan tüm detaylarına ulaşabileceğiniz PlayStation 5'in arayüzü baştan aşağı yenilenmiş durumda. Yeni arayüz oldukça dikkat çekici özelliklere ev sahipliği yaparken, artık açılışta bizleri güzel bir dinlenme modu karşılıyor. Kullanıcı seçip giriş yaptığımızda ise PlayStation 4'e kıyasla oldukça minimalist bir tasarımla karşılaşıyoruz.

PlayStation 4'ün arayüzü de oldukça başarılıydı ve yıllarca sıkılmadan kullandık. Fakat kuşkusuz PlayStation 5 ile birlikte yeni bir soluk gerekiyordu ki Sony, gerekli hamleleri yapmış durumda. Minimalist tasarım çizgilerinin yanında eskisine göre daha eğlenceli görünen arayüz, çok sayıda yeniliği de içinde barındırıyor.

Bunlardan ilki, üst kısımda yer alan ayarların yeni arayüzde tamamıyla alt kısma taşınması olmuş. Artık tüm ayar ve ana fonksiyonlar alt barda bir arada ve bunlara bastığınızda oldukça estetik biçimde menü görüntüleniyor.

Bu arada dikkatinizi çekmiştir, arkada hala oyun açık. Evet, açık olan oyun Sackboy A Big Adventure ve artık kontrol merkezine döndüğünüzde oyun arkada çalışmaya devam edecek. Elbette bu özelliğin tüm oyunlarda bu şekilde çalışıp çalışmayacağını şimdiden kestirmek güç.

First Look at the PlayStation 5 User ExperienceFirst Look at the PlayStation 5 User Experience
Finally - here’s a sneak peek at the PlayStation 5’s user experience! Watch our new video walkthrough to see new features designed to make your gaming experiences more fun, engaging, personalized and social on the PS5 console. Note: This walkthrough is set in a pre-production environment, so there may be some minor changes once the PS5 console launches in November.

Oyundan çıkmadan online arkadaşlarınızı görebiliyor, download sırasını kontrol edebiliyor, gamepad ve güç ayarlarını yönetebiliyorsunuz.

Ana ayarların bulunduğu alt barın hemen üzerinde ise Kartlar bulunuyor. Bu kartlar yardımıyla resmi haberlere ulaşabiliyor, DualSense'in "Create" tuşuyla oyun içinde aldığınız son ekran görüntülerini bir arada görebiliyorsunuz. Kartlar arasında ayrıca Etkinlikler adında bir alan da yenilikler arasında bulunuyor. Bu alandan da oyun içinden tekrar oynamak istediğiniz bölümlere kolayca erişebiliyorsunuz.

Yukarıda da söylediğimiz gibi, PlayStation 5'te Kontrol Merkezi'ne dönseniz de oyun arkada her zaman açık olarak sizi bekleyecek. PlayStation butonuna bastığınızda da hemen oyuna geri dönebileceksiniz ki bu da yeni konsolun gücünü gösteren önemli bir detay.

PlayStation 5'in arayüzünde Game Help adında bir yardım bölümü de var. Bu alandan, oynadığınız oyunda herhangi bir bölümde takıldıysanız yararlanabiliyorsunuz. Oyundan çıkmadan yan tarafta açılacak bir pencere yardımıyla videolu tam çözüm rehberleri bulmanız da böylece mümkün. Yani internette aramanıza artık gerek yok. Ancak bu özellikten yalnızca PlayStation Plus üyelerinin yararlanabileceğini de söyleyelim.

Sesli sohbet kısmı ise yine çok kolay şekilde çalışıyor. Sesli sohbet odalarına bu bölümden katılabiliyor, arkadaşlarınızı davet edebiliyorsunuz. DualSense'in üzerindeki mikrofon ile hemen sohbete başlayabilirsiniz. Ayrıca ekran paylaşımı da çok kolaylaşmış durumda. Arkadaşlarınızla oyun içi ekranınızı paylaşabiliyor veya onlarınkini görüntüleyebiliyorsunuz. Bu arada bunların tümünü yaparken hala oyunda olduğunuzu da hatırlatalım...

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