PlayStation 4 Pro'dan PlayStation 5'e Geçmeli mi; Geçmemeli mi?

Önümüzdeki günlerde PS4 Pro ve PS5 arasında kalan oyuncuların sayısı hiç de az olmayacak. Kasım 2020'de PS5'in satışa sunulmasıyla PS4 Pro, piyasadaki en güçlü Sony konsolu olma özelliğini kaybedecek. Elbette her şey güç değil; konsol seçerken değerlendirmeniz gereken birçok faktör var.
PS4 Pro ile PS5 arasında seçim yapmadan önce temel ayrıntıları karşılaştırdığımız yazımız, karar vermenizde yardımcı olabilir.
Teknik Özellikler
PS5'in tüm teknik özelliklerini henüz bilmesek de, şimdiye kadar şunları öğrendik:
GPU: 10.28 TFLOP, 2.23GHz'te 36 CU (değişken frekans), RDNA 2 mimarisi
CPU: AMD Zen 2 tabanlı işlemci, 3.5GHz'te sekiz çekirdek (değişken frekans)
Bellek: 16GB GDDR6, 256-bit arayüz, 448GB/s bant genişliği
Depolama: Özel 825GB SSD, 5.5GB/sn (ham), tipik olarak 8-9GB/sn (sıkıştırılmış)
Genişletilebilir depolama: NVMe SSD yuvası, USB HDD desteği (sadece PS4 oyunları için)
Optik sürücü: 4K UHD Blu Ray sürücüsü
Görseller: Doğal 4K 120Hz + 8K
Ses: Temptest 3D
Cihazın sekiz Zen 2 CPU çekirdeğini 36 compute birimiyle bir araya getirdiğini ve GPU'nun 10,28 TFLOP'a ulaştığını biliyoruz. Yeni donanımın ışın izleme yapabildiği, PS5 baş sistem mimarı Mark Cerny tarafından doğrulanmıştı. Işın izleme, ışık ve gölgeler için yeni bir işleme teknolojisi ve Control, Metro Exodus, Battlefield V gibi oyunlarda rastlanıyor.
SSD'nin oyun yükleme sürelerini 19 kat hızlandırdığı belirtiliyor. PS5'teki SSD sadece 825GB olsa da, geliştiricilerin aynı veriyi oyunun farklı bölümlerinde tekrar kullanma gereksinimini ortadan kaldırıyor.
PS4 Pro ise mekanik HDD'nin etkisiyle daha yavaş. PS4 Pro'yu SSD ile yükseltseniz bile aynı bant genişliğine ulaşamıyorsunuz. Pro'da PS5'teki 4K Blu Ray player da bulunmuyor.
PS4 Pro'nun özellikleri ise şöyle:
CPU: Sekiz çekirdekli x86-64 AMD Jaguar
GPU: 4,2 teraflop ile AMD Radeon
RAM: 8 GB GDDR5
Depolama: 1TB HDD
Tazelenen orta nesil modeli PS4'te Amazon ve Netflix'ten 4K akışı mümkün hale getirmişti. Ancak doğal 4K çözünürlüğü her oyunda açamıyorsunuz ve 4K desteklenen oyunlarda 30fps ile kısıtlısınız.
PS5'in Pro'ya kıyasla önemli bir güç sıçraması sunmasını bekleyebilirsiniz. Ancak PC'yi tercih etmiyorsanız ve piyasadaki en güçlü tableti istiyorsanız, Xbox One X'i gözden geçirebilirsiniz.
Tasarım
PS5'in her zamanki tasarımdan farklı olan yeni kavisli ve fütüristik tasarımını sevenler de var, nefret edenler de. PS5'in boyutlarının çok büyük olduğu konusundaki belirsizlik de devam ediyor. Üstelik Amazon'da keşfedilen bir sayfaya göre konsolun ağır olma ihtimali de var.
PS4 Pro ise daha geleneksel bir konsol görüntüsü veriyor ve eğlence sisteminizin içinde sırıtmadan durma ihtimali daha yüksek. 3,3 kg ağırlığındaki konsolun tasarımının PS5 gibi tartışmalı olmadığı da kesin.
PS5'in verimli bir soğutma sistemiyle geleceği ve çok sessiz olacağı söyleniyor. PS4'ün istekleri yoğun olan oyunlarda zorlandığını düşündüğümüzde bu, yerinde bir gelişme olacak.
Oyunlar
Bugün bir PS4 Pro satın aldığınızda, Bloodborne, God of War, Uncharted 4, The Last of Us ve devam oyunu, The Last Guardian ve Marvel's Spider-Man gibi Sony'nin konsoluna özel oyunlarla zaman geçirebilir, Red Dead Redemption 2 ve Control gibi çoklu platform destekli oyunların da keyfini çıkarabilirsiniz. İyi olan, bu oyunların neredeyse tamamının PS5'te desteklenmesi. GTA5, Madden 21 ve Destiny gibi oyunlar, PS5 için elden geçirilecekler. Sony'nin yeni PS Plus programı ise PlayStation Plus Collection'a gelecek ve PS5 sahiplerine 18 müthiş PS4 oyununa ilk günden erişim olanağı sunacak. PS4 Pro'da PS Plus üyeliğiyle bile buna yetişmeniz mümkün değil.
PS5'te yeni nesle özel oyunlar da olacak. Marvel's Spider-Man Miles Morales, Horizon: Zero Dawn'ın devamı, God of War 2 ve Final Fantasy 16 gibi. Yani en son oyunlara ulaşmak istiyorsanız, bazı oyunlarda PS5'in önde olacağını söylemekte fayda var.
Doğrulanan PS5 oyunları arasında şunlar bulunuyor:
Godfall
Gothic
Rainbow Six Siege
Outriders
WRC 9
Horizon Forbidden West
Demon's Souls
Battlefield 6
Stray
Tribes of Midgard
The Pathless
God of War 2 (geçici isim)
Final Fantasy 16
Hogwarts Legacy
Goodbye Volcano High
GTA 5
Gran Turismo 7
Ghostwire: Tokyo
Returnal
Marvel's Spider-Man Miles Morales
Dying Light 2
Project Anthia
Sackboy: A Big Adventure
Destruction All-Stars
Kena: Bridge of Spirits
Oddworld: Soulstorm
Solar Ash
Hitman 3
Astrobot's Playhouse
Little Devil Inside
NBA 2K21
Bugsnax
Resident Evil 8
Deathloop
Pragmata
Ratchet and Clank: Rift Apart
Lord of the Rings: Gollum
Watch Dogs: Legion
Gods and Monsters
Rainbow Six Quarantine
Assassin's Creed: Valhalla
Far Cry 6
FIFA 21
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