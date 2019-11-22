PlayStation 5'in Çıkış Tarihi Açık Açık Sızdı!

Yeni bir sızıntı, Sony'nin merak edilen yeni nesil konsolu PlayStation 5'in fiyatını ve çıkış tarihini ortaya attı.
Twitter kullanıcısı PSErebus'un tweet'lerine göre PS5'in Kuzey Amerika'daki çıkış tarihi, 20 Kasım 2020 olacak. Cihazın fiyatı ise 499 dolar olacak. PS5'in 2020'de çıkacağını biliyorduk, 20 Kasım tarihi ise PS4'ün çıkış gününün 5 gün sonrasına geldiğinden ve 25 Aralık'taki Noel'den 5 hafta önce olduğundan kulağa mantıklı geliyor. PS5'in çıkış oyunlarından Gran Turismo 7'nin çıkış tarihinin de 20 Kasım 2020 olduğunu söyleyelim.
Kötü sürpriz ise PS4 ve PS4 Pro 399 dolar fiyatla çıkarken, PS5'in tam 100 dolar daha yüksek bir fiyatla geleceğinin iddia edilmesi. Yine de bahsedilen teknik özellikler karşısında 499 dolarlık fiyat, yüksek sayılmayacaktır. Elbette hiçbir resmi özelliği olmayan bu bilgilere bol miktarda şüpheyle bakmakta fayda var.
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