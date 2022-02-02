PlayStation 5'in En İyi Özelliği, Apple iPhone'lara Geliyor!

PlayStation 5'in DualSense ile ortaya koyduğu gerilimi artık iPhone ve iPad kullanıcıları da hissedebilecek...

  • Ercan Uğurlu
PS5'in En İyi Özelliği iPhone'lara Geliyor

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