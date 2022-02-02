PlayStation 5'in En İyi Özelliği, Apple iPhone'lara Geliyor!

PlayStation 5, her ne kadar PlayStation 4'e göre çok daha güçlü bir oyun konsolu olsa ve daha iyi grafiklere imza atsa da alametifarikasını beraberinde getirdiği DualSense'e borçlu. DualSense'in uyarlanabilir tetiklere sahip olması PlayStation oyunlarının atmosferini güçlendirirken, oyundan alınan zevki de farklı bir noktaya taşıyor. Ortaya çıkan yeni rapor, iPhone ve iPad kullanıcılarının da çok yakında PlayStation 5'in DualSense özelliğinden faydalanabileceğine işaret ediyor. Peki, bu nasıl olacak?
Sızan iOS 15.4 beta sürümü notlarına göre, PlayStation 5'in DualSense denetleyicisinin uyarlanabilir tetikleri iPhone ve iPad uygulamalarıyla uyumlu hale gelecek. PlayStation 5'te yer alan bu özellik, DualSense'in tetiklerine farklı seviyelerde gerilim uygulanmasına izin vererek daha sürükleyici bir oyun deneyimi için oyuncuların oyun sırasında belirli noktalarda tuşlara basmalarını biraz daha zorlaştırıyor. Örneğin oyunda yay kullanıyorken, yayın gerilme kuvvetinin tetiklere yansıdığını hissedebiliyorsunuz.
Şu an halihazırda DualSense, iPhone ve iPad ile eşleştirilebiliyor fakat DualSense'in bu yeteneğinden faydalanılamıyordu. iOS 15.4 beta sürümü notlarına göre ise, bir sonraki yazılım güncellemesinde bu özellikten de yararlanılabilecek. Böylece oyuncular DualSense üzerinden iPhone ve iPad'te oyun oynarken bu gerilimi hissedebilecekler. Elbette platformda yayınlanan oyunların da bu özelliği desteklemesi gerekecek.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın