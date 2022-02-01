Intel Arc Ekran Kartları Gelmeden, Özel Duvar Kağıtları Geldi!

Intel GPU bölüm şefi Raja Koduri, PC oyuncularının şu anda içinde bulundukları durumun gayet iyi şekilde farkında. Üretilen GPU'ların miktarı, talepten çok daha düşük ve bu da genel olarak yüksek fiyatlara yol açıyor. Üzerine bir de çip krizinin patlak vermesi, oyun severlerin eliniz zora sokarken, Koduri, mevcut GPU sıkıntısıyla ilgili PC Gamer'a bir açıklamada bulundu.
Yaşanan bu durumun PC oyuncuları ve genel olarak endüstri için büyük bir sorun olduğunun altını çizen Raja Koduri, herkesin elini rahatlatmak için bir yol bulmaya çalıştıklarını ve bu yolun beklenen Intel Arc GPU'dan geçtiğini ifade ediyor.
Öte yandan Intel, NVIDIA'nın aksine kartlarında kripto para madenciliği performansına sınır getirmeyeceğini de doğrulamış durumda. Aslında şirketin "Bonanza Madeni" olarak adlandırdığı özel bir ASIC madencisi üzerinde çalıştığını da biliyoruz. Daha önce bununla ilgili bilgileri bu haberimizde sizlerle paylaşmıştık. Buna göre Intel, kripto para madencilerini Bonanza Madeni isimli özel kripto para madenciliği çipine çekmek istiyor gibi görünüyor.
Son olarak Intel, henüz Arc GPU'ları piyasaya sürmemiş olsa da, onlar için hazırladığı özel duvar kağıtlarını paylaştı. Bu duvar kağıtlarını indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.
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