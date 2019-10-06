PlayStation 5 İçin Heyecan Verici İddialar!
PlayStation 5 hakkında ortaya çıkan yeni sızıntı, Sony'nin yeni nesil konsolunun 4K kamerayla ve fazlasıyla beraber geleceğinden bahsediyor!
- Ercan Uğurlu
PlayStation 5 için heyecan devam ederken, her geçen gün yeni konsol hakkında sızıntılar gelmeye devam ediyor. PlayStation fanlarının ve oyun severlerin büyük umutlar bağladığı, Sony'nin gelecek nesil oyun konsolu PlayStation 5 hakkında şimdilik çok az bir bilgi var. Gizemini koruması, oyuncuların (oyuncuların deyimiyle) "hype'lanmasına" yol açan PlayStation 5 hakkında yeni şimdi bir iddia daha geldi.
Ortaya çıkan konsol görüntüsü yeni değil, fakat PlayStation 5 üzerinde dahili bir kamera bulunacağı bilgisi yeni. Sızıntıya göre, PlayStation 5 üzerinde dahili bir kamera yer alacak ve bu sayede oyun severler oyun oynarken herhangi bir düzenek kurma zorluğu yaşamadan oyun yayını açabilecekler. 4K çözünürlüğünde olacağı söylenen bu kamera, öte yandan yalnızca PS5'te değil, aynı zamanda Microsoft'un gelecek konsolu Xbox Project Scarlett'te de olacağı söyleyeniyor.
Bu sızıntınn ortaya çıkmasının ardından Gizmodo'ya konuşan bir Microsoft sözcüsü, her ne kadar Xbox Project Scarlett'te dahili bir kamera olacağını yalanlasa da, bunu ancak yeni nesil konsollar tanıtıldığında öğrenebileceğiz.
Ancak her ne olursa olsun, dahili bir kameranın var olacak olması, aslında oyun konsolları açısından yeni bir hadise değil. Daha önce PlayStation Kamera ve Kinect ile iki marka da, oyuncuları kamera ile tanıştırmışlardı. Bu kez, daha çok oyun ile etkileşime geçilen bu kameralardan ziyade, oyunu canlı yayınlamak için kullanılacak olması fark yaratacak tabii. Bu arada PlayStation 5 ile ilgili diğer bir bilgi ise, yeni konsolun "Prospero" kod adını taşıdığı.
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