PlayStation 5 için Sevindiren Haber!
PlayStation CEO'su, PS5'in iddia edilen bazı heyecan verici özelliklerini ilk ağızdan onayladı!
- Ercan Uğurlu
Sony PlayStation, önümüzdeki hafta başlayacak olan E3 2019'un bir parçası olmayabilir, ancak bu şirketin PlayStation 5 için heyecan yaratmayacağı anlamı taşımıyor. PlayStation 5 için gelen yeni haber, yeni bir heyecan dalgası yarattı. Zira bu habere göre, PlayStation 5 4K desteği gösterecek ve 120 kare çıkışına izin verecek. Üstelik PS5'in geri uyumluluk göstereceği de onaylandı!
Bu bilgiler direkt olarak PlayStaiton'ın CEO'su Jim Ryan'dan geliyor. CNET ile yaptığı röportajda PlayStation 5 için gelen soruları yanıtlayan Ryan, PlayStation 5'te 4K/120 Hz desteğinin olacağını onaylarken, aynı zamanda PS5'te özel tasarlanmış bir SSD'nin yer olacağının da haberini verdi.
Ayrıca PlayStation 5 için geri uyumluluk sözü de veren Jim Ryan, böylece oyuncuların PlayStation 4'te oynadıkları bir oyuna, kaldıkları yerden PlayStation 5 üzerinden devam edebileceklerini de müjdeledi.
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