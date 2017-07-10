PlayStation 5, PS4 Pro'ya Göre Ne Kadar İyi Olacak?
PlayStation 5, doğal 4K çözünürlüğe ve 240fps'ye sahip olabilir! İşte Sony'nin bir sonraki konsolundan en yeni ipuçları...
Michael Patcher, bu ayın başında Nintendo Switch'in rakiplerinden çok sattığını iddia etmişti. Bu konuda hala insanlar meraklıyken, Sony yöneticisi Shawn Layden Playstation 5'ten bahsettiğinde Patcher dediklerine pek katılmadı.
PlayStation Amerika CEO'su Shawn Layden, GamingBolt'a Sony'nin kesinlikle yeni bir konsol yapacağını, ve bu konsolun PlayStation 4 Pro gibi yarım nesil değil tam bir nesil atlaması olması gerektiğini söyledi. Michael Pachter ise bunun tam olarak dürüst bir açıklama olduğunu düşünmüyor.
"Shawn'ı çok severim ve kimseyi yanıltmaya çalıştığını düşünmüyorum. PlayStation 4 Pro, PS4'ten daha iyi, yani PlayStation 5'e doğru bir yarım adım olduğunu düşünüyorum. Bence PS5 başka bir yarım adım olacak. Yani yarım adım gitmeyeceğini söylerken dürüsttü ama PlayStation 5... Ne kadar daha hızlı olabilir ki? 4K destekleyeceği kesin. Saniyede 240 kare destekleyecek mi? Mükemmel. PlayStation 4 PRO için yapılmış oyunları destekleyecek mi? İşte asıl soru bu. Bence destekleyecek. Yani bence PS4 Pro ile geriye uyumlu bir konsol yapacaklar. Ve bu yüzden insanlar tarafından bir yarım adım olarak algılanacağını düşünüyorum, ve Shawn'ın bunun tam bir konsol olacağını söylerken dürüst olduğunu düşünüyorum."
Pachter'a bu konsolun ne zaman geleceğini düşündüğü sorulduğunda, 2019'da çıkabileceğini ve ayrıca Sony'nin yeni nesil konsol savaşlarını kazanmak için neler yapması gerektiğini iyi bildiğini söyledi.
H. Hüseyin Öztürk
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