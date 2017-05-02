PlayStation 5 Sürprizine Hazır Olun!
PlayStayion 54 Pro henüz raflara çıkmış olabilir. Ama bu durum, Sony'nin hızını kesecek gibi görünmüyor!
Sony'nin ilk oyun konsolu orijinal PlayStation, Aralık 1994'te piyasaya sürülmüştü. Yaklaşık altı yıl sonra PlayStation 2 geldi, altı yıl daha sonra da PlayStation 3. Bundan yedi yıl sonra ise PlayStation 4 ile tanıştık ve sadece bir kaç ay önce Sony daha bile güçlü olan PlayStation Pro'yu piyasaya sürdü. Şimdiyse, Macquarie Capital Securities analisti Damian Thong -- PS4 Slim ve PS4 Pro'yu isabetli olarak tahmin eden kişi -- PlayStation 5'in önümüzdeki yılın ikinci yarısında piyasaya sürüleceğini ön görüyor.
Tahminin kendisi dışında PlayStation 5 ile ilgili paylaşabileceğimiz bir detay henüz yok. Ancak oyun konsolunun alt yapısını bildiğimiz için, gelecekte nasıl bir sisteme sahip olacağını tahmin etmek çok da zor değil.
Tıpkı Xbox One'da olduğu gibi, PS4 de gücünü özel AMD x86 çok çekirdekli bir işlemci ve AMD ekran kartından alıyor. Ve bu teknolojiler az çok bilgisayar teknolojisiyle aynı. Eğer Sony yeni konsolunu geri uyumlu yapmak isterse, PS5'in sadece daha güçlü bir işlemci, daha hızlı bir ekran kartı, daha fazla hafıza ve depolama alını ile piyasaya sürüleceğine bahse girebiliriz.
Ancak bu tahmin, Sony'nin eskiden süregelen altyapısına sağdık kalacağı varsayımına dayanıyor. Sony yeni konsolunda özel parçalar kullanarak herkesi şaşırtabilir, ya da büyük bir inovasyon yaparak oyun konsolu piyasasını tamamen değiştirebilir.
Oyun konsollarının PC'ler gibi yeni parçalarla geliştirilebilmesi uzun zamandır istenen bir özellik. Ancak uyumluluk sorunları ve konsolun sade doğasına ters düşen karışıklığı nedeniyle, özel parçalar ve yenilenebilir donanımlar oyun konsolları için hiç bir zaman gerçek bir seçenek olmadı. PS5 belki bu alanda yenilik yapmayı da düşünebilir.
Tabi bunlar sadece spekülasyondan ibaret. Sony'nin bu yıl içerisinde her hangi yeni bir konsol açıklama olasılığı oldukça düşük. Ancak PS5'te AMD'nin yeni işlemci teknolojisi olan Vega'yı görme ihtimalimiz hiç de yok sayılmaz.
Ali Ruhi Öztürk
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