PlayStation 5'in Tanıtım Tarihi Belli Oldu!
Sony, merak edilen yeni nesil konsolu PlayStation 5 hakkında, çıkış tarihinden oyun kumandasına kadar bir çok bilgiler verdi
Sony'nin yeni açıkladığı bilgilere göre yeni nesil PlayStation konsol, 2020'nin sonunda gelecek ve adı gerçekten de PlayStation 5 olacak.
Konsolun yeni oyun kumandası, yıllardır kullanılan "gürleme" efekti yerine yeni dokunsal geribildirim özelliğini kullanacak. PS5'in kumandası, daha geniş bir titreşim yelpazesi sunacak. Firmanın iddiasına göre çimenler arasında yürüdüğünüzü veya çamurda zorla ilerlediğinizi kumandadan fark edebileceksiniz. Uyarlanabilir tetikler de büyük bir güncellemeden geçecek ve L2, R2 düğmelerine gelecek. Geliştiriciler, bu düğmeleri programlayarak oyun içi gerilimi ve gücü yansıtabilecekler. Kumandanın görünümü ise PS4'ün DualShock 4'üne oldukça benziyor.
PS5'in GPU donanımı yoluyla ışın izleme tekniklerini kullanacağı belirtiliyor. Cihazın hızlı bir SSD ile geleceği bir kez daha doğrulanırken, oyunların sadece belirli bir bölümünü indirmenin mümkün hale geleceği belirtiliyor. 4K Blu-ray yerine de geçen PS5, fiziksel oyunları desteklemeye devam edecek.
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