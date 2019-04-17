PlayStation 5'ten ilk gerçek bilgiler
Sony'nin gelecek nesil konsolu PlayStation 5 bizlere neler sunacak; ne zaman raflara çıkacak? Cevaplar, Sony'nin önemli isminden geldi!
Sony'den Mark Cerny (yeni nesil konsol için sistem mimari başkanı), Wired ile yaptığı bir söyleşide, sıradaki PlayStation modeli hakkında önemli açıklamalar yaptı. Öncelikle şunu belirtelim; Cerny, cihazın adının PlayStation 5 olup olmayacağını tüm ısrarlara rağmen açıklamadı. Yani evimize girecek olan bir sonraki Sony konsolunun adının ne olacağı halen kesin değil. Ama biz şimdilik, cihaza PlayStation 5 olarak bakacağız.
Bu yılın başlarında ortaya atılan bazı iddialarda, PlayStation 5'in 2019 yılında tanıtılacağı ve piyasaya sürüleceği söyleniyordu. Cerny ise bu iddiayı kesin bir dille yalanladı. Piyasa tarihi vermese de, 2019 yılında yeni bir PlayStation beklemememiz gerektiğini açıkça söyledi. Bu da, PlayStation 5 için en iyimser tarihin 2020 olduğu anlamına geliyor.
Yine Cerny'nin açıklamalarına göre, yeni nesil konsolda SSD depolama birimi bulunacak. Ayrıca konsol PS4 oyunları ile tam uyumlu çalışacak. PS3 veya daha eski modellerdeki oyunlar içinse pek iyimser göründüğünü söyleyemeyiz.
Son olarak, konsolda bir optik sürücü bulunmayacağı iddiası da Cerny tarafından çöpe atılmış durumda. Cerny, fiziksel medyaları desteklemeye devam edeceklerinin altını çizdi.
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