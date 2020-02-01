PlayStation'da Bir Dönem Kapandı!

Sony, önemli PlayStation hizmetlerinden biri olarak kabul edilen hizmetini resmi olarak kapattı!

  • Levent Öztürk
PlayStation Vue hizmeti sonlandırıldı

Yaklaşık beş yıllık hizmetin ardından Sony, 30 Ocak Perşembe günü resmi olarak PlayStation Vue'yu sonlandırdı. Sony, hizmeti sonlandıracağını geçtiğimiz yıl Ekim ayında duyurarak kullanıcılara oldukça uzun bir hazırlanma süresi vermişti.

Sling TV, YouTube TV ve Hulu'nun yanı sıra PlayStation Vue, ek bir sözleşme veya donanım olmadan müşterilere canlı TV hizmeti alternatifi sunan seçeneklerden biriydi ve akış alanında öncülerden biri sayılıyordu. Hizmetin kapanışı, PlayStation Vue'dan daha ucuz olan yeni akış hizmetlerinin ortaya çıkmasına bağlanıyor.

Şu anda yeni üye olma sayfası kapanmış durumda ve mobil cihazlarda PlayStation Vue uygulaması artık sadece "PlayStation Vue artık kullanılabilir değil. Desteğiniz için teşekkür ederiz" yazısını gösteriyor.

Her ne kadar akış hizmeti yıllar boyunca inişli çıkışlı dönemlerden geçmiş olsa da, kullanıcılara kablolu televizyon için kullanılabilir alternatif olarak sunulan ilklerden biriydi. Hizmetin artık mevcut olmaması devasa miktarda kullanıcıyı etkilemeyecek ama yine de önemli olduğunu belirtmekte fayda var.

Vue için alternatif arayan kullanıcıların ise artık PS4, tarayıcılar ve cep telefonlarında da bulunan YouTube TV veya biraz daha ucuz aylık üyelik ücreti olan Sling TV gibi alternatifleri kullanmaları gerekecek. Tamamen bedava bir hizmet arayan kullanıcılar ise Sony'nin diğer akış hizmeti olan ve reklam destekli filmler ve diziler ile gelir sağlayan Crackle'ı denemeleri mümkün.

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