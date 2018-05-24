Plüton'la İlgili Yeni Bir İddia Daha

Gezegen statüsünden çıkartılan Plüton'un ne olduğuna karar veremeyen bilim insanlarının karşısına yeni seçenek daha çıktı...

Plüton'la İlgili Yeni Bir İddia Daha

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Test ettik, ödedik, geçtik!

13 gün kaldı
CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
Qualcomm Snapdragon 710 Duyuruldu
Instagram'da Yeni Sessize Alma Tuşu!
Disney'in Akrobatik Robotu Ters Takla Atabiliyor
Amazon, Fazla İade Yapanları Siteden Atıyor!
"Cep Routerı"nın Daha Hızlı Modeli Geldi

En Çok İndirilenler
CCleaner
VLC media player (64 Bit)
Avira Free
7-Zip (64 Bit)
Adobe Reader
İlginizi çekebilir