Plüton'la İlgili Yeni Bir İddia Daha
Gezegen statüsünden çıkartılan Plüton'un ne olduğuna karar veremeyen bilim insanlarının karşısına yeni seçenek daha çıktı...
Plüton'un gezegen statüsünü kaybetmesinden beri, bu gök cisminin ne olduğuna dair sorunun cevabı halen netleşmiş değil: Bir cüce gezegen? Büyük bir asteroid? Bir başka Kuiper Kuşağı Nesnesi? Bunların her biri için savunmalar yapılmış olsa da, yeni bir araştırma çok daha eşsiz bir olasılığı ortaya koyuyor: Fazla büyümüş bir kuyruklu yıldız.
Southwest Research Institute (SWRI – Güneybatı Araştırma Enstitüsü) bilim insanlarının araştırmasında, NASA'nın New Horizons uçuşu verileri ve Avrupa Uzay Ajansı'nın kuyruklu yıldız 67P'ye iniş yapan Rosetta görevi verileri bir araya getirilerek Plüton'un nasıl ortaya çıktığına yönelik yeni bir cevap ortaya konuluyor.
SwRI'dan Dr. Christopher Glein'in bir yayın sırasında söylediğine göre "Plüton'un oluşumu için 'dev kuyruklu yıldız' olarak adlandırılan kozmo-kimyasal modeli" geliştirildi. Araştırmacılar, Plüton'un yüzeyinde bulunan nitrojen açısından zengin buz kütlesinin, Rosetta'nın kendi kuyruklu yıldızında bulduğuna benzer bir bileşime sahip olduğunu fark ettiler.
Ayrıca Plüton'un çok soğuk buzları oluşturması için muhtemel başka bir modeli daha incelendi. Araştırmacılar, her ne kadar Plüton'un ne olduğuna ve nasıl oluştuğuna dair halen çok sayıda cevapsız sorunun bulunduğunu belirtseler de, temel olarak merkezinde çok sayıda kuyruklu yıldızı barındırıyor olması artık var olan olasılıkların arasında.
Levent Öztürk
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