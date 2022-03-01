POCO X4 Pro 5G ve POCO M4 Pro MWC'de Tanıtıldı

POCO, mobil endüstri alanında dünyanın en etkili fuarı olan Mobil Dünya Kongresi'nde POCO X4 Pro 5G ve POCO M4 Pro'nun küresel lansmanını gerçekleştirdi.
POCO X4 Pro 5G, amiral gemisi düzeyinde bir deneyim sunan ve yoğun günlük kullanımda yarı yolda bırakmayacak bir cihaz arzulayan genç teknoloji meraklılarının aklını başından almaya hazır. 120Hz AMOLED ekran, 108MP kamera, Snapdragon® 5G işlemci ve 67W turbo şarj gibi son teknoloji özelliklerle donatılan POCO X4 Pro 5G, her yönüyle üst düzey performans sunuyor. Hareket halindeyken yüksek bir eğlence deneyimi arayanlar için 90Hz AMOLED ekran, çift hoparlör, 64MP yüksek çözünürlüklü ana kamera, yüksek performanslı MediaTek Helio G96 ile güçlendirilmiş POCO M4 Pro aynı zamanda 33W Pro hızlı şarjla fırtına gibi esecek.
POCO Global Başkanı Kevin Qiu, "Bugün tanıtımını gerçekleştirdiğimiz bu cihazlar, markamız için önemli bir kilometre taşıdır. POCO'da, müşterilerin beklentilerini aşmak ve uygun fiyata en iyi deneyimi sunmak için her gün daha fazla çalışıyoruz. Kendi segmentinde POCO X4 Pro 5G ile içinde bulunduğumuz endüstrinin standardlarını belirliyoruz ve bu önde gelen amiral gemisi düzeyindeki özelliklerle kullanıcı deneyimini gerçekten bir üst seviyeye taşıyoruz. Rakipsiz bir fiyata üstün bir eğlence deneyimi arayan tüketiciler için POCO M4 Pro en cazip alternatiflerin başında geliyor" dedi.
POCO X4 Pro 5G: Amiral gemisi düzeyinde bir deneyimle günlük kullanımda fark yaratıyor
POCO X4 Pro 5G'nin büyük 6.67" AMOLED DotDisplay ekranı sadece göz doldurmakla kalmıyor, aynı zamanda 120Hz yenileme hızında çalışarak akıcı ve gerçekçi bir görsel şölen sunuyor. POCO'nun X serisinde AMOLED'in ilk kez kullandığı bu cihaz 360Hz dokunmatik örnekleme hızı ile akıllı telefonun her harekete anında yanıt vermesini sağlıyor. Ekrandaki her kaydırma veya sürükleme işlemi için daha az gecikme yaşanırken, DCI-P3 geniş renk gamı sayesinde her renk daha canlı görünüyor. 2400 x 1080 FHD+ çözünürlüğe sahip AMOLED ekran, parlaklığını çevreye uyacak şekilde otomatik olarak ayarlayabiliyor. Buna ek olarak, SGS Eye Care Certification sayesinde uzun süreli oyun oynama seanslarında dahi POCO X4 Pro kullanıcılarının rahat etmesini sağlıyor.
POCO'da ilk kez 108MP'lik kamerada kullanılan sensör, 1/1,52"'lik devasa boyutuyla dünyanın mevcut en yüksek çözünürlüklü sensörlerinden biri olarak kabul edilmektedir. 9'u 1 arada gruplama teknolojisiyle eşleştirilen bu sensör, gelişmiş netlik için daha fazla ışık yakalıyor ve her çekimde daha fazla detayı ortaya çıkarıyor.
Cihaza arkada 8MP ultra geniş açılı lens ve 2MP makro kamera eşlik ederken, ön tarafta da 16MP sensör bulunuyor. POCO X4 Pro 5G ile karla kaplı dağların tepesinde, şehir merkezinin kalbinde veya spontane bir selfie'de her sahne hassas ve net bir şekilde yakalanarak en iyi çekimler elde ediliyor. Ayrıca panoramik selfie, ağır çekim, çift video, hızlandırılmış video, süper makro, film filtreleri ve kaleydoskop gibi özellikler de cihazda bulunuyor.
Cihazda amiral gemisi düzeyinde hız ve verimlilik sağlayan 6nm üretim teknolojisi üzerine inşa edilmiş Snapdragon® 695 5G işlemci bulunuyor. Sekiz çekirdekli CPU, 2.2GHz'e kadar hızlara ulaşabilen iki Arm Cortex-A78 performans çekirdeği tarafından yönetiliyor. 8GB RAM'e ek olarak, POCO X4 Pro 5G, Dinamik RAM Genişletme Teknolojisi[1]sayesinde 256GB ROM'dan dönüştürülen ekstra 3GB sunuyor, bu da onu gecikmesiz mobil oyun için ideal hale getirirken sorunsuz ve 5G'ye hazır bir kullanıcı deneyimine olanak veriyor.
Muazzam 5.000mAh'lık pil ile, kullanıcılar 15 saatten fazla video oynatabilir, 25 saat okuma yapabilir ya da 191 saat arka arkaya müzik çalabilir[2]. 67W turbo şarj sayesinde, POCO X4 Pro 5G sadece 22 dakikada (bir kahve molası süresinde) %70 oranında ve 41 dakikada tamamen şarj edilebilir[3]. Buna ek olarak, POCO X4 Pro 5G, yüksek ve net stereo ses için çift hoparlör ve oyun sırasında daha net ve daha doğru geri bildirim ile daha güçlü titreşimler için bir Z eksenli lineer motor ile sürükleyici bir eğlence deneyimi sunar. Akıllı telefon ayrıca, kullanıcı deneyimini optimize etmek için yeni özellikler ve performans iyileştirmeleri ile tamamen yeni MIUI 13'ü de desteklemektedir.
POCO M4 Pro: Üstün eğlence deneyimini benzersiz bir fiyat performans oranı ile sunuyor
POCO M4 Pro, kalite ve performansı benzersiz bir fiyat performans oranı ile birleştiren bir eğlence merkezi olarak öne çıkıyor. POCO M4 Pro, POCO M serisinde ilk kez AMOLED DotDisplay ekrana yer veriyor ve 6.43 inçlik bu ekran cihazla her etkileşimde yüksek hassasiyet sunan 90Hz yenileme hızı ve 180Hz dokunmatik örnekleme oranına sahip.
DCI-P3 geniş renk gamı her renge hayat veriyor ve ekranın parlaklık derecesi 1.000 nit'e kadar çıkıyor. Model kesintisiz eğlence için ekran parlaklığını ortamdaki ışık oranına göre otomatik olarak ayarlayabilir ve uzun süreli kullanımlar için hem "Eye Care Display" hem de "Seamless Display" için SGS tarafından sertifikalandırılmıştır. Okuma Modu 3.0, özellikle geceleri göz yorgunluğunu azaltmak için kullanıcıların renk sıcaklığını artırmasına olanak tanır. Kullanıcılar, daha özgün bir deneyim için metin arka planına bir kağıt dokusu da ekleyebilir. Tüm bunlar 2400 x 1800 FHD+ çözünürlükte çalışır; bu, kullanıcıların en son vlog'ları yakalamaktan sonsuz sosyal medya içeriklerini tüketmeye kadar her şeyi pürüzsüz bir ekranda deneyimlerken, aynı zamanda keskin, canlı ve renkli bir görsel deneyimin keyfini çıkarabileceği anlamına geliyor.
64MP yüksek çözünürlüklü ana kamera M serisinde türünün ilk örneği olarak öne çıkmakta ve keskin, net ve ayrıntılı fotoğraflar çekilmesini sağlar. 64MP ana kameraya ek olarak, 118° geniş açılı lens ile önemli anları daha geniş bir perspektifte yakalamayı sağlayan 8MP ultra geniş kamera ve mikro dünyanın nadiren görebildiğimiz yakın çekim detaylarını yakalayan 2MP makro lens üçlü kamera kurulumunu tamamlıyor. Üçlü kamera kurulumu ayrıca, ağır çekim video, hızlandırılmış video ve gece modu dahil olmak üzere kullanıcıların günün her anını canlı ayrıntılarla yakalamalarını sağlayan özelliklerle birlikte geliyor. Tabii ki, sosyal medya içeriklerinin vazgeçilmezi olan selfie çekimlerinde 16MP ön kamera kullanıcıların en iyi şekilde görünmesini sağlamayı başarıyor.
POCO M4 Pro, yalnızca 179.5 g ağırlığında ve 8.09 mm kalınlığı[4]ile bugüne kadarki en hafif POCO akıllı telefonudur. Ancak daha hafif gövde, çok yönlülükten ödün vermek anlamına gelmez. Bu nedenle, iki günden fazla dayanabilen devasa 5.000mAh pil ile donatılmıştır[5]. Ayrıca, POCO M4 Pro'nun 33W hızlı şarjı, kendisini yalnızca bir saatte[6] tam doluluğa ulaştırır. Zaman sizin için çok önemliyse, POCO M4 Pro'yu yalnızca 10 dakika şarj ederek iki saatlik bir video oynatma süresi elde edebilirsiniz.
POCO M4 Pro, bir kullanıcının ihtiyacı olan tüm çoklu görevleri rahatlıkla gerçekleştirebilen yüksek performanslı bir yonga seti olan MediaTek Helio G96'ya sahiptir. Hızlı 2.05GHz sekiz çekirdekli CPU ve ARM Mali-G57 MC2 GPU, POCO M4 Pro'ya kullanıcılara en üst düzeyde eğlence deneyimi sunmak için ihtiyaç duyduğu tüm gücü sağlar. Ayrıca sürdürülenbilir yüksek performans için LiquidCool Technology 1.0 Plus sayesinde POCO M4 Pro ne kadar uzun süre ve ne sıklıkta kullanılırsa kullanılsın ısınma problem yaşamayacak şekilde tasarlanmıştır.
8GB RAM yeterli değilse, Dinamik RAM Genişletme Teknolojisi, 256GB ROM'dan fazladan 3GB'ın RAM olarak aktarılmasını sağlar. Depolama alanı 1 TB'a[7] kadar genişletilebilir, yani 500 video, 250.000 şarkı ve 500.000 fotoğraftan oluşan kişisel bir kitaplığı depolayabilir[8]. POCO M4 Pro ayrıca sürükleyici ses deneyimi için çift hoparlör, duyarlı dokunma geri bildirimleri için Z eksenli lineer motor ve stabil ve heyecan verici bir kullanıcı deneyimi için tamamen yeni MIUI 13 ile birlikte geliyor.
POCO X4 Pro 5G, Lazer Siyahı, Lazer Mavisi ve POCO Sarısı olarak üç renk alternatifi ve 6GB+128GB ve 8GB+256GB olmak üzere iki varyantla geliyor.
The POCO M4 Pro, Güç Siyahı, Serin Mavi ve POCO Sarısı olarak üç renk alternatifi ve 6GB+128GB ve 8GB+256GB olmak üzere iki varyantla geliyor.
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